Ekstraomganger mellom FFK og Molde i sjansefattig cupfinale

Seier i lørdagens cupfinale gir billett inn i 3. kvalifiseringsrunde til europaligaen. Verken Molde eller FFK klarte å sikre seg plass i europacupkvalifisering gjennom seriespill. Det har lagt særlig press på Molde, som de seneste årene har vært fast inventar i enten europaligaen eller conferenceligaen.

Før fem minutter var unnagjort skaffet Molde seg en trippelsjanse etter et høyt brudd. Hvittrøyenes sisteskanse Jonathan Fischer sto i veien for de to første avslutningene, før det siste forsøket ble stanset av FFK-forsvaret.

Førsteomgangen på Ullevaal var ellers preget av tøffe tak og høy temperatur. Sjansefesten uteble i de første 45 minuttene. Det var særlig én situasjon mellom Morten Bjørlo og Martin Linnes som fikk sistnevnte til å reagere. TV-bildene viste at FFK-profilens arm traff Molde-backens edlere deler.

– Jeg håper for hans del at det ikke kommer fram på TV-bildene hva han driver med. Det er synd for ham. Det er barnslig og håpløst, så vi får håpe det var i kampens hete, sa Linnes til TV 2.

– Jeg kom borti han et visst sted, men det er sånn som skjer, hevdet Bjørlo selv.

Heller ikke i andre omgang florerte det med sjanser på Ullevaal stadion. Dermed blir det ekstraomganger.

– Har ikke oppsøkt psykolog

En svak sesongavslutning kostet Molde en plass blant de fire beste i Eliteserien. Dermed sto det ekstra mye på spill for Erling Moes mannskap i jakten på kvalifiseringsspill til europaligaen neste sesong.

– Hvis du ikke tåler å stå i det her, så får du finne deg noe annet å gjøre. Jeg har ikke oppsøkt nye psykolog, hvis det er det du lurer på. Det som er viktig at vi ikke begynner å tvile, og at vi står i det vi har gjort i lang tid. Jeg har ingen tro på full renovering, sa Molde-sjef Erling Moe til NRK før cupfinalen.

I fjor vant Molde cupfinalen mot Bodø/Glimt 1-0 etter en sen scoring signert Fredrik Gulbrandsen. Også da havnet blåtrøyene utenfor Europa-plass i serien, men reddet kvalifisering til europaligaen med triumfen på Ullevaal.

– For alvor tilbake på kartet

Molde slo Eide/Omegn, Strindheim, Hødd, Sarpsborg, Lillestrøm og Sandnes Ulf på veien mot Ullevaal. FFK tok seg av Drøbak/Frogn, Eik Tønsberg, Rosenborg, Raufoss, Vålerenga og KFUM Oslo på ferden til cupfinalen.

FFK har hele elleve cupgull på CV-en. Kun Odd og Rosenborg har flere.

– Dette må vi bare elske og nyte. Fredrikstad er for alvor tilbake på kartet. Det er helt nydelig å stå her. Vi må ha respekt for Moldes styrker, og så kommer vi til å få sjanser med ballen her, sa FFK-trener Andreas Hagen til NRK før avspark.

