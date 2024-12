Svenskehandel og flyturer for Oslo-lagene: – Kunne ikke blitt bedre

Se alle avdelingene nederst i saken, eller klikk her

Mest fornøyd var kanskje Oppsal, som fryktet å havne i avdeling 1, der ni av 14 lag holder til i Nord-Norge. Det betyr mye for klubbkassa, som heller skal brukes på svenskehandel på grensa.

– For Oppsals del er vi veldig fornøyd egentlig. Vi fryktet litt å havne i avdeling 1, så det å slippe så mange flyturer er jo en seier i seg selv. Det blir jo mye buss, men det skal vi klare. Det blir jo mange turer til svenskegrensa, så det passer oss jo midt i blinken, for da kan vi ta grensehandelen med en gang, sier Jørgen Grydeland til Dagsavisen og ler.

Les flere saker om lokalfotballen her

Stor forskjell økonomisk

Grydeland er daglig leder i Oppsal, og forteller at den avdelingen de nå har havnet i sparer de for flere hundre tusen kroner.

– Det at vi slapp å havne i avdeling 1 har alt å si for økonomien. Det koster mye å fly til Nord-Norge i nesten hver eneste kamp, så det at vi i stedet får lov til å spille noen lokaloppgjør her i Oslo og stort sett kan ta resten i buss er vi veldig fornøyd med. Jeg tror også det kan komme en god del folk på lokaloppgjørene mot Loket, Ready og Grei neste sesong, vi for vår del kunne det ikke blitt bedre, sier en meget fornøyd Grydeland.

Fornøyd er de også i Lokomotiv Oslo, som blant annet møter Oppsal.

– Etter å ha flydd de siste fire årene, lå en kortreist avdeling i kortene for oss i 2025. Det blir fint å møte en del lag fra Vestfold og Østfold og flere motstandere vi aldri har møtt i seriespill tidligere, sier administrativ og sportslig leder Arthur Garnes i Lokomotiv Oslo

Ett lag som faktisk havnet i avdeling 1 var Gamle Oslo, og trener Adam Larsen Kwarasey sitter igjen med litt blandede følelser.

– Sportslig vil jeg si at det er en enklere avdeling enn den vi spilte i denne sesongen, så vi har nok bedre muligheter for å rykke opp. Samtidig er det ni turer opp til Nord-Norge, så det vil koste oss betraktelig mer å spille i neste års avdeling. Samtidig får vi også litt økonomisk støtte for å ta de turene, så det er sånn det er, forteller Kwarasey til Dagsavisen.

Severin Sørlie og André Marti får gode muligheter til å score mål også neste sesong (Even Lübeck)

Les også: Byderby mellom Lyn og VIF – dette er oppsettet i 2. og 3. divisjon (+)

Gamle Oslo har ambisjoner

Som nyopprykket lag gjorde Gamle Oslo en meget godkjent første sesong i 3. divisjon, der de havnet på fjerdeplass i avdeling 3. Ni poeng bak Asker, som rykket opp, med Frigg og Nordstrand mellom der.

– Med det oppsettet her har vi trua på at vi skal kjempe helt i toppene hele veien inn neste sesong. Jeg hørte det var mye jubel hos blant andre Oppsal som var fornøyd med å ikke havne i den avdelingen, men sportslig er det en langt enklere gruppe enn det de har havnet i, så det sier vel mye også om ambisjonsnivået. De rykker ikke opp fra den avdelingen der, og ved å være fornøyd med det forteller du også spillerne dine at du har lyst til å bli værende i divisjonen, sier Kwarasey som har høyere ambisjoner enn det.

– Vi hadde som målsetting å kjempe i toppen så lenge som mulig i år, og det klarte vi. Av de lagene vi møter tok Frigg to poeng mer enn oss, men det er ikke mange andre lag som tok flere poeng enn oss. Det gjør at vi har fått motstand vi bør slå, og som kan gjøre det til en meget spennende sesong for oss. Reisemessig og logistikkmessig hadde det vært deiligere å slippe, så det er litt blandede følelser, forteller Gamle Oslo-treneren.

Les også: Loket-trener til Premier League – på Færøyene: – Jeg er veldig spent (+)

Nordstrand blir alene

Både Gamle Oslo og Oppsal kan se frem mot kjekke lokaloppgjør denne sesongen, da Gamle Oslo også har Frigg, KFUM 2 og Ullern i tillegg til Bærum i sin avdeling. Ett lag som ikke kan se fram til noen lokaloppgjør er Nordstrand, som havnet alene i avdeling tre.

– Jeg synes det er en fin avdeling, og flere kule møter med motstand som vi ikke har møtt på en stund. Vi får et gjensyn med Lørenskog, og selv om det jo alltid er kjekt å spille lokaloppgjør er det greit å møte noen andre lag også, forteller trener Ola Nyhus til Dagsavisen.

Denne sesongen var Nordstrand et hårsbredd unna å rykke opp, da laget røk i siste runde mot Frigg. Nyhus synes det er litt tidlig å si at de skal gå for opprykk også den kommende sesongen.

– Vi skal legge til rette for at vi skal kjempe for å være med der oppe, men det er litt tidlig å si helt hvordan avdelingen kommer til å se ut. Det er mange brikker som skal falle på plass i mange lag, og i tillegg er det mange andrelag med i avdelingen, som gjør at det kan slå litt begge veier, forteller Nyhus.

Nordstrand-spillerne var med i opprykkskampen helt til siste slutt, før de tapte lokaloppgjøret mot Frigg. Neste sesong blir det ingen lokaloppgjør på Nordstrand. (Pål Karstensen)

Les også: Midtgård gir seg etter trenersparking: – Viser ambisjonsnivået til klubben (+)

Knalltøft for Grorud

En som ikke er tvil om ambisjonene, og som med oppsettet i hånd ser at det blir knalltøft å innfri på dem, er Grorud-trener Andreas Alrek.

– Det er en beintøff avdeling. Det er det ingen tvil om. Det er mange gode lag, og absolutt ingen lette kamper. Det er den klart tøffeste av de to avdelingene, men det pleier å kle oss det, sier Alrek til Dagsavisen og fortsetter:

– De beste lagene fra 3. divisjon havnet hos oss, da Hønefoss er veldig bra. Rana dominerte i sin avdeling og Asker vant den tøffe kampen mot alle Oslo-lagene. I tillegg har du Levanger som ønsker å dra rett opp igjen og Tromsdalen som var knallbra i år. Slenger du på Blink, Strømmen, Kisa og Eidsvold Turn blir dette knalltøft, forteller Alrek.

Likevel er det ikke sånn at Grorud skal senke ambisjonsnivået, som er å kjempe helt i toppen om opprykket.

– Vi må bare legge ned innsatsen slik at vi er med der oppe, for det har vi absolutt potensialet til å være. Vi fikk ikke det helt ut i år, men gikk ni kamper ubeseiret på slutten. Nå må vi bare slutte å få idiotiske skader og folk som slår motspillere i brystet og blir utestengt i seks kamper og sånt tull, så skal det her bli bra det. Det begynner allerede å krible etter å komme i gang med sesongen, da jeg har spilt nok Playstation allerede, sier Alrek og ler.

Det ble en beintøff avdeling for Andreas Alrek (t.v.) og Markus Cham i Grorud (Grorud IL)

Les også: Cham går inn i Alreks trenerteam: – Avslo flere tilbud som hovedtrener (+)

---

Avdelingsoppsettet for Oslo-lagene 2025

2. divisjon, avdeling 2

Levanger, Strindheim, Stjørdals-Blink, Rana, Tromsdalen, Alta, Eidsvold Turn, Strømmen, Ull/Kisa, Follo, Grorud, Kjelsås, Asker og Hønefoss.





3. divisjon, avdeling 1:

Alta 2, Fløya, Harstad, Innstranda, Junkeren, Skjervøy, Tromsø 2, Ulfstind, Sortland, KFUM Oslo 2, Frigg, Ullern, Gamle Oslo, Bærum.





3. divisjon, avdeling 3:

Elverum, HamKam 2, Kongsvinger 2, Bjørkelangen, Lillestrøm 2, Lørenskog, Skedsmo, Skjetten, Gjøvik-Lyn, Ull/Kisa 2, Lillehammer, Strømsgodset 2, Åssiden og Nordstrand





3. divisjon avdeling 4

Fana, Bjarg, Gneist, Lyngbø, Loddefjord, Fyllingsdalen, Askøy, Åsane 2, Os, Lyn 2, Vålerenga 2, Sandefjord 2, Fjøra og Førde





3. divisjon avdeling 6:

Lokomotiv Oslo, Grei, Sarpsborg 08 2, Fredrikstad 2, Kvik-Halden, Drøbak-Frogn, Pors 2, Ready, Oppsal, Ørn Horten, Stabæk 2, Flint, Fram Larvik og Odd 2.

---