Disse er på utgående kontrakt i Oslo-fotballen

Se hele oversikten nederst i saken

En ny sesong er over, og det er på tide å rette fokus mot spillerlogistikken. For enkelte blir det mange samtaler med klubb og agent med tanke på veien videre, mens klubbene skal bygge sine tropper inn mot 2025-sesongen. Slik er situasjonen i Oslo-fotballen.

KFUM Oslo

Kåffa avsluttet den historiske sesongen sin i Eliteserien med en åttendeplass, og har levert over all forventning. Likevel har det vært en bekymring at laget bare har tatt to seiere på hjemmebane, og det kommer til å være et fokus i arbeidet med spillertroppen for 2025.

– Når det kommer til hvordan vi skal komponere stallen for neste sesong, må vi selvsagt se hele bildet, og da må vi ha mer fysikk. I tillegg til å takle forholdene her på Ekeberg bedre, må vi også bli flinkere til å håndtere enkelte kampbilder bedre. Fysikk er en viktig del av det å spille i Eliteserien, og akkurat der har vi kommet litt til kort i år. Spesielt på de defensive dødballene føler jeg vi har mye å hente, da vi de siste kampene av sesongen har tapt kamper på akkurat det, forteller årets trener i Eliteserien, Johannes Moesgaard.

KFUM Oslo kunne torsdag presentere sin første signering for den kommende sesongen, i Mansour Sinyan. (KFUM O)

Sportssjef Daniel Fredheim Holm får gode skussmål for jobben han har gjort på Ekeberg de siste årene, og den tidligere VIF-helten er også godt i gang med lagbygget for neste år. Først ut er å ta en avgjørelse rundt Amin Nouri, Adama Diomande og Akinsola Akinyemi som er på utgående kontrakt.

– Når det kommer til spillerne på utgående kontrakt, så er Idar og Vedeler ferdig. Andreas har vært på lån, mens Idar ble hentet inn på grunn av skader tidligere i sesongen. Vi har bestemt oss for å ha tre keepere, og dermed har de fått beskjed om at de ikke er med videre. Når det gjelder Shola, Amin og Dio, har vi ikke tatt noen avgjørelse der enda. Nå skal vi snakke med dem, og vi skal finne ut hva vi selv ønsker. Men de er ikke avskrevet hos oss, forteller Fredheim Holm til Dagsavisen og fortsetter:

– Det er tre fine gutter, men vi må bruke desember nå på å diskutere både hva vi skal gjøre med dem og resten av troppen. Vi må se på mulighetene for å forsterke stallen for å bygge videre på det vi har gjort, men vi kommer til å gjøre det på samme måte som alltid. Vi ønsker å se i vårt område i Oslo først, også tar vi det derfra, sier Fredheim Holm som torsdag presenterte Mansour Sinyan som vinterens første signering.

Les også: Kåffa vil tilpasse troppen for å ta flere poeng hjemme: – Må ha mer fysikk (+)

Vålerenga

I Vålerenga er situasjonen en helt annen enn den var på samme tidspunkt forrige sesong. Da var det snakk om nedrykk og spillerflukt, som gjorde at VIF måtte renske unna store deler av spillertroppen før de kunne fylle på igjen. Noe som medførte at trenerteamet, flere juniorer og prøvespillere var med på treningsfeltet, der Vålerenga ikke spilte 11 mot 11 før i slutten av februar.

I sommer gjorde klubben en meget god jobb, da de sikret permanent kontrakt til Brice Ambina i tillegg til at de hentet inn Carl Lange, Muamer Brajanac og Sebastian Jarl. Det gjør at VIF er godt skodd inn i vinterens overgangsvindu, der en midtstopper og back er hovedprioriteten. Skulle det komme et tilbud som er for godt til å avslå på Jones El-Abdellaoui må det trolig også gjøres noe offensivt.

– Nå har vi tatt steget vi skulle i OBOS-ligaen. Nå skal vi ta neste steg neste år. Det er ikke ferie i min bransje, min siste ferie var i 2021, sa Joacim Jonsson til Dagsavisen i forrige uke.

Klubben har allerede bestemt seg for at Ola Kamara ikke får bli med videre opp igjen i Eliteserien, mens Nathan Idumbas lån ikke blir gjort permanent. Dermed er det rundt sportssjefen selv de heftigste overgangsryktene har vært den siste tiden, i tillegg til Omar El-Abdellaoui som har vært ryktet inn på backplassen.

– Det snakker vi ikke om. Jeg er ansatt i Vålerenga og stortrives her, svarte Jonsson på spekulasjonene rundt hans egen jobb.

Les også: VIFs sportssjef om Brøndby-ryktene: - Jeg er ansatt i VIF og har aldri ferie (+)

Lyn

Etter to strake opprykk, befestet Lyn seg i toppen av Obosligaen umiddelbart. Laget klarte også å ta seg inn i kvalifiseringen til Eliteserien, men tapte der i første runde for Kongsvinger, og ble med det ikke historisk som det eneste laget i Norge med tre strake opprykk. Dermed må returen til Eliteserien vente i minimum ett år til, for laget som også i år har spilt på altfor mange ulike hjemmebaner.

Den signeringen mange derfor ønsker seg neste år er en kontraktsfestet rett til å spille alle kampene på Bislett, som det også jobbes med, men før Oslo kommune får fikset undervarmen vil i hvert fall de første kampene av årets sesong trolig også spilles på bortebane. Noen lyspunkter er det også, da kommunen hevder at de kanskje får fikset undervarmen i løpet av sommeren, og at klubben nå er i dialog med de kommersielle partene som også legger beslag på Bislett gjennom diverse festivaler som arrangeres der hvert år.

Magnus Aadland blir en del av Lyns trenerteam, og skal utvikle klubbens talenter. Her sammen med sportssjef Glenn Hartmann. (Lyn )

På spillersiden er det fem spillere på utgående kontrakt, der spesielt Andreas Hellum og Henrik Loholt Kristiansen har bidratt mye i år.

– Vi er i gang med den prosessen, men det er for tidlig å si noe om hva som skjer med de enkelte spillerne. Tilbakemeldingen er at de trives i klubben og ønsker å bli med videre, men jeg tror nok det kan bli noen forskjellige utfall her. Vi har nok en del svar i løpet av denne uka eller litt ut i neste uke tenker jeg, sier sportssjef Glenn Hartmann til Dagsavisen.

Sportssjefen forteller at de ikke har vært i kontakt med Grorud angående Preben Asp, og at de vil fokusere mer på spillerne som er i klubben.

– Vi har en ganske stor tropp på kontrakt nå, og er veldig fornøyd med den spillergruppa vi har her. Spillerne har prestert som bare det de siste årene, og også i årets sesong, og vi har en plan for hvordan vi skal utvikle den videre og få enda mer ut av den. Vi jo også veldig glade i kontinuitet, så vi vil legge mer vekt på å bygge videre på det som er her enn å hente inn mange nye spillere, opplyser Hartmann.

Les også: Går fra Frigg til Lyn: – Brenner for å utvikle spillere (+)

Skeid

I Skeid endte Vilde Mollestad Rislaas første sesong med opprykk tilbake igjen til Obosligaen. Suksesstreneren har i løpet av sesongen vært klar på at hun fikk jobben såpass sent at hun raskt konsentrerte seg om å bygge et solid defensivt fundament, som var bærebjelken i opprykkslaget. Etter årets sesong kan den bærebjelken slå alvorlige sprekker, da flere av de viktigste brikkene for årets lag er på utgående kontrakt.

Per-Magnus Stering, som ble kåret til årets spiller og er kaptein i klubben, er på utgående kontrakt. Det samme er stoppermakker Fredrik Flo, som har vært skadet den siste halve delen av sesongen. I tillegg er Torje Naustdal, Bendik Rise, Kabamba Kalabatama og Emil Tjøstheim på utgående kontrakt.

– Det er ingenting som er helt landet enda, men det arbeidet pågår for fullt. Det er noen av spillerne vi er i forhandlinger med, og så er det andre som nok kommer til å være et annet sted neste sesong. Vi har god dialog med de vi ønsker å ha med videre, og det er ingen av de som er på utgående kontrakt som har gitt beskjed om at de ikke ønsker å være med videre, forteller daglig leder Daniel Holmeide Strand til Dagsavisen.

Les også: Store profiler i Skeids opprykkslag kan forsvinne: – Ingenting er landet (+)

Per-Magnus Steiring er blant profilene i Skeid på utgående kontrakt (Vidar Ruud)

Han forteller at det også er flere spillere på amatørkontrakter, som har fått mindre spilletid i år, som trolig ikke blir med klubben videre. Når det kommer til nysigneringer har klubben allerede hentet tilbake Keivan Ghaedamini, og jobber med flere andre potensielle kandidater.

– Vi har god kontroll på behovene, og jobber målrettet med det, men på den tiden her av året er det mange spillere som ikke er i stand til å gi oss svar før litt senere på vinteren. Mange spillere er nettopp ferdig med sesongen, eller er fortsatt i sesong, og derfor tar det litt tid før de bestemmer seg. Vi regner med at konturene av troppen skal være klar inn mot jul, sier Strand som ikke utelukker julegaver på Skeid-fansen også i år.

– Hehe, vi signerte jo Bendik Rise på julaften ett år, så det er mulig at vi kan presentere en kontraktsfornyelse også på julaften. Vi får se. Vi har god dialog med alle på utgående kontrakter, og regner med at vi får noen avklaringer der i løpet av kort tid, sier Skeid-sjefen.

Les også: Derfor skal Skeid gjøre det bedre enn forrige gang de var i Obosligaen (+)

Grorud

På Grorud har de allerede rukket å hente inn en ny spiller, en ny assistent og gi tre spillere beskjed om at de ikke får bli med videre. Det gjør at det ikke lenger er flere spillere på utgående kontrakt i Grorud, som gjør at trener Andreas Alrek er godt fornøyd med situasjonen i starten av desember.

– Veldig mye er på plass allerede, og det er veldig deilig. Vi jobber nå med to-tre signeringer til, og hvis det går som vi håper tror jeg vi nesten er fulltallige før jul. Det er ikke vanlig for et lag i PostNord-ligaen, og betyr at vi kan begynne å jobbe med spillergruppa allerede fra andre uka i januar da vi starter opp igjen, forteller Andreas Alrek til Dagsavisen.

Grorud ga tidligere i november beskjed til Sebastian Sørlie Henriksen, Nidal Loulanti og Herman Paulsrud at de ikke blir med videre. I tillegg ble det i forrige uke klart at Markus Cham går inn som assistent i teamet til Andreas Alrek.

Les også: Cham går inn i Alreks trenerteam: – Avslo flere tilbud som hovedtrener (+)

Markus Cham (t.h.) blir assistenten til Andreas Alrek på Grorud (Grorud IL)

– Det å få inn Markus passer oss som hånd i hanske. Vi har vært imponert over det arbeidet han har lagt ned over tid, og jeg synes det er underkommunisert hvor bra han gjorde det med den Nordstrand-stallen han hadde til rådighet i år. Vi er veldig godt fornøyd med å få han inn, og som tidligere hovedtrener har jeg ingen problemer med å overlate styringen til han da jeg skal på A-kurs, sier Alrek.

Grorud-treneren ønsker å beholde de han har, inkludert Preben Asp, som satte scoringsrekord i PostNord-ligaen denne sesongen.

– De prosessene der er det vanskelig å si noe rundt. Der skjer det lite, til det plutselig skjer masse. Vi har Preben på kontakt i 2025, og det er det jeg forholder meg til. Det er også interesse på flere av våre spillere og det er jo gøy at de spiller såpass bra at klubber høyere oppe ser på dem, sier Alrek og fortsetter:

– Vi mener at systemet vårt er såpass bra, at vi ikke stresser med hvorvidt vi taper en spiller eller to. Vi har skyggelag med spillere klart i tilfelle det skulle skje, og har stor tro på kollektivet vårt her i Grorud, forteller Alrek.

Les også: Byderby mellom Lyn og VIF – dette er oppsettet i 2. og 3. divisjon (+)

Kjelsås

Før årets sesong signerte trener Eivind Kampen for første gang mer enn en ettårskontrakt, og med pengene fra cupeventyret som gikk til semifinalen der de ble slått ut av Molde året før, skulle det satses på opprykk på Grefsen denne sesongen. Vi tippet også Kjelsås på opprykk, men etter en god første halvdel av sesongen, ebbet det hele ut med en ganske skuffende femteplass og dårligste Oslo-lag i avdelingen.

Trener Kampen har akkurat returnert etter fire ukers ferie i Thailand, og melder om hektisk aktivitet etter ferien. Klubben har imidlertid bare to spillere på utgående kontrakt, og det er Eivind Willumsen og Jens Bonde Aslaksrud. I begge de to tilfellene jobbes det med saken.

– Jeg er egentlig veldig fornøyd med spillersituasjonen foran neste sesong, da vi bare har to på utgående og veldig mange på kontrakt for neste sesong. Med de to som er på utgående er vi i dialog, og i tillegg blir det agentsamtaler daglig fremover med tanke på nye spillere. Det er alltid sånn at man vil forsterke med noen spillere, som vi også vil gjøre i vinter, men totalbildet er vi veldig godt fornøyd med, sier Kampen til Dagsavisen.

Også i år har talentfabrikken på Grefsen utviklet spillere som har tatt steget til Eliteserien, da Filip Oprea tidligere i år ble bekreftet klar for Tromsø. Der slutter han seg til Yaw Paintsil, som også kom fra Tromsø og Jakob Napoleon Romsaas fra Skeid. Ellers er vel det nye kunstgresset på Grefsen årets signering i Kjelsås, sammen med Kristian Eriksen, som faktisk vant prisen da klubben avholdt årets prisutdelinger.

Les også: Svenskehandel og flyturer for Oslo-lagene: – Kunne ikke blitt bedre (+)

Les også: Kjelsås innvier en ny æra på Grefsen: – Blir godt for kropp og sjel (+)

---

KFUM Oslo: Amin Nouri, Adama Diomande, Akinsola Akinyemi, Idar Lysgård, Dadi Dodou Gaye (lån), Andreas Vedeler (lån).

Vålerenga: Ola Kamara, Nathan Idumba Fasika (blir ikke med videre)

Lyn: Henrik Loholt Kristiansen, Andreas Hellum, Håvard Meinseth, Jonas Skulstad, Alexander Rønning Olsen.

Skeid: Per-Magnus Steiring, Fredrik Flo, Bendik Rise, Torje Naustdal, Kabamba Kalabatama, Emil Tjøstheim.

Grorud: Sebastian Sørlie Henriksen, Herman Paulsberg, Nidal Loulanti (blir ikke med videre)

Kjelsås: Eivind Willumsen, Jens Bonde Aslaksrud.

---