Tromsø får verdier for opp mot 70 millioner av milliardær: – Det er en monstergave

Mohns grep ble lansert på en pressekonferanse fredag. Der deltok den bergenske rikmannen digitalt.

Avtalen om overføring av eierskapet til hovedbygget på Romssa Arena ble landet etter avsluttende samtaler torsdag.

– Det er rett og slett en monstergave, sier Tromsøs nestleder Astrid Strandbu ifølge Nordlys.

Styreleder Stig Bjørklund antyder at Tromsøs egenkapital vil styrkes med verdien på det aktuelle bygget, mellom 50 og 70 millioner kroner.

«Dette sjenerøse bidraget gir klubben en unik mulighet til å videreutvikle fasilitetene våre og legge til rette for en enda bedre opplevelse for det viktigste vi har: dere som bruker stadion, våre spillere, ansatte, supportere og samarbeidspartnere», skriver Tromsø på egne nettsider.

Mohn har lenge bidratt sterkt til klubbdriften i Tromsø.

«Trond Mohn har gjennom mange år vært en uvurderlig støttespiller for Tromsø Idrettslag, og med denne gaven viser han nok en gang sitt enorme hjerte for klubben og lokalsamfunnet. Vi er dypt takknemlige for hans bidrag og støtte, som har vært helt avgjørende for å løfte klubben til nye høyder», skriver klubben.