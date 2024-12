Loket-trener til Premier League – på Færøyene: – Jeg er veldig spent

De aller fleste trenerne i Lokomotiv Oslo de siste årene har sin fotballbakgrunn fra Norges Idrettshøyskole (NIH), og sånn er det også med Bjørnar Berge. Han tok over som trener for Stian Børven, som også ble rekruttert fra NIH, og gir seg nå etter to år som trener for Lokomotiv Oslo. Han har nemlig fått seg trenerjobb på Færøyene. Også det selvsagt gjennom NIH.

– Da jeg studerte på NIH, ble jeg kompis med Markus Thorberg som også studerte der. Han har senere fått seg jobb på Færøyene, så det var gjennom han jeg også ble anbefalt, og fikk meg jobb der, forteller Berge om hvordan han som trener i 3. divisjon ble rekruttert til Premier League.

En ny virkelighet

Det heter nemlig den øverste divisjonen på Færøyene, ikke til forveksling fra toppdivisjonen i England.

– Hehe, ja. Du har muligheten til å lage en god overskrift der, sier Berge og ler før han fortsetter:

– Jeg er veldig spent på hvordan det blir selv. Jeg har fått litt kjennskaper til det hvordan det er der borte, med en ny kultur og en helt annen kontekst å være trener i. Jeg flytter jo fra storbyen Oslo til ei øy med 4000 innbyggere der du kan ta ferge i to timer for å komme til Torshavn, så det blir jo en helt annen virkelighet og hverdag, forteller den tidligere Loket-treneren.

Det er også blant tingene som trigget han med jobben, da det først kom opp som en mulighet.

– Det er en klubb som betyr enormt mye for lokalbefolkningen, og som det snakkes om av alle og er viktig i hverdagen. Det å oppleve en genuin fotballkultur på et sted som det betyr mye for meg, selv om jeg personlig ikke har noen forankring til selve klubben fra før. Men de jeg har pratet med i klubben sier at det ikke har så mye å si, så får jeg håpe det kommer etter hvert, sier Berge som i utgangspunktet skal være der i ett år.

Skal bygge klubb og overleve

Under den første runden med korona, som stengte ned hele verden, var det stort sett bare på Færøyene de fortsatte å spille fotball. Det førte blant annet til at TV2 kjøpte rettighetene til å sende fotballen, og sågar opprettet et Fantasy Færøyene-spill som ble populært hos fotballinteresserte nordmenn.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke var blant dem som deltok der, og jeg er også veldig dårlig på andre Fantasy-spill. Jeg har nok med å styre mitt eget lag, men det er en liga med stor variasjon i kvalitet. Du har Klaksvik, som har gjort det veldig bra og spilt ute i Europa, til oss som er nyopprykket, forteller Berge.

Bjørnar Berge sier det er trist å ta farvel med Loket, men gleder seg til å reise over til Færøyene på nyåret (Pål Karstensen)

Klubben har selv ikke gått ut med hans navn som ny hovedtrener, så derfor ønsker han heller ikke si hvilken klubb det er snakk om før det skjer.

– Det er nok ikke så vanskelig å finne det ut, men for min del går jeg inn i en todelt stilling som hovedtrener for A-laget og ansvarlig for barne- og ungdomsavdelingen. Den har doblet seg de siste årene, så de trengte å få inn flere trenere også der, så det er en spennende del av jobben. Det er litt i de banene jeg har spesialisert min utdanning, og jeg gleder meg til å være med på å bygge klubb med fotball som fag og utgangspunkt, sier han.

Målsettingen for sesongen blir å berge plassen, i tillegg til å bygge klubben videre.

– Oddsen for å overleve er nok blant de som er høyest på papiret på nåværende tidspunkt. Det er før alt av signeringer er gjort, så det blir spennende å komme over dit og stake ut en kurs for året og klubben videre, sier Berge som reiser over 5. januar for å ta fatt på sitt eventyr på Færøyene.

Vil savnet Loket

Det betyr også at hans tid i Lokomotiv Oslo er over, noe han er ganske lei seg for.

– Det har vært en fantastisk reise i Loket. Jeg kom inn med litt begrenset trenererfaring, men har fått muligheten til å utvikle meg og fått ganske frie tøyler til å lede laget. Det har blitt mye prøving og feiling, og jeg har fått mange gode tilbakemeldinger fra spillergruppa og klubbledelsen, sier Berge og fortsetter:

– Den spillergruppa Loket har nå er noe jeg håper de kan bygge videre på. Jeg er litt ambivalent til det å forlate Loket. Jeg sitter igjen med masse fantastiske opplevelser, både fotballfaglig og som en del av gruppa. Det er helt klart et minus med å reise, avslutter Berge.

Administrativ og sportslig leder Arthur Garnes i Lokomotiv Oslo opplyser at Erik Urdal, som har vært hovedtrener med Berge i 2024, fortsetter som hovedtrener i 2025. I tillegg starter arbeidet med å finne Berges erstatter.

Tidligere hovedtrener Bjørnar Berge skryter av spillerguppa i Lokomotiv Oslo, og mener klubben har noe bra å bygge videre på (Pål Karstensen)

