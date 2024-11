Gammel superform kan redde VM-billetten for mageopererte Skistad

Skistad har fått et ubeleilig avbrekk ved inngangen til den viktige VM-sesongen. Nylig ble hun operert i magen og satt ut av spill på ubestemt tid.

25-åringen er i gang med opptrening og rehabilitering, men det knytter seg fortsatt stor usikkerhet til når hun kan være tilbake i langrennssporet.

Trøsten er at sesongens desiderte høydepunkt, VM i Granåsen, fortsatt er flere måneder unna. Samtidig mister Skistad i tiden som kommer flere verdifulle muligheter til å vise form og gjøre seg aktuell for mesterskapet i Trondheim.

Det siste har hun imidlertid fått beskjed av landslagsledelsen om å ta det med ro rundt.

– Det er kjipt (for henne) å ikke kunne være med på sesongåpningen, og så tenker jeg, og det har jeg snakket med henne om også, at vi må holde tunga rett i munnen og puste med magen i forhold til dette. Det er mange som kjenner på dette med uttak og uttakssituasjonen, og der må vi bare tenke litt smart, sier trener Sjur Ole Svarstad til NTB.

– Vi må ta vare på henne og sette sammen en eventuell VM-tropp på best mulig måte. Vi må ha gode skiløpere i den troppen, og da er det viktig at vi gir Kristine tid til å bli frisk, legger han til.

Ser på historikken

– Betyr det at Skistad vil kunne få litt slakkere tøyler med hensyn til hva hun må bevise i forkant for å komme til VM?

– Du kan si det sånn, og det er naturlig uansett. Hun har vært den desidert beste sprinteren vår de to siste årene, og da er det naturlig at du har et øye til den utviklingen, sier Svarstad til NTB.

– Nå ble det spesielt i form av at hun ikke går disse verdenscuprennene i starten, men det betyr ikke at hun er diskvalifisert fra en VM-tropp, tydeliggjør han.

Verdenscupsesongen starter i Ruka kommende helg. Deretter venter nye renn på Lillehammer og i Davos før jul. Samtlige steder står sprint på programmet.

Mye tyder på Skistad mister de helgene. Spørsmålet blir da om hun skal sesongdebutere i Tour de Ski. Det vil ikke Svarstad uten videre kalle en god idé.

– Det høres litt brutalt ut. Vi tar uke for uke og setter helsen i førersetet. Så får vi se når hun er klar for å hive seg med i dansen igjen. For henne vil det være en stor fordel at hun får gått noen renn på øverste nivå før VM, sier han.

Seiersmaskin

Etter Tour de Ski gjenstår det fire verdenscuprunder før VM: Les Rousses, Engadin, Cogne og Falun. Alle steder er det sprint. Kun én av dem er imidlertid i Granåsen-stilarten fri teknikk. Det er i Engadin.

Uansett har Skistad gode muligheter til å få testet og spisset formen dersom hun først er konkurranseklar på nyåret.

NM på Gåsbu ved Hamar midt i januar er også en anledning.

Skistad vant de tre siste verdenscupsprintene forrige sesong. I tillegg ble det seier også i canadiske Canmore og på Lillehammer.

Forrige sesong gikk hun også til topps i åpningssprinten på Beitostølen. Konnerud-løperens meritter taler for seg selv og gjør henne til en åpenbar gullkandidat i VM om hun er klar helsemessig.