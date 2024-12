Mol og Sørum tapte for OL-vinnerne – spiller skjebnekamp fredag

Den norske duoen vant første sett 21-15 og ledet 16-14 i det neste, men svenskene vendte til seier. Åhman og Hellvig vant seks strake poeng på vei mot 21-17-seier i 2. sett, og det avgjørende settet vant de klart 15-8.

Svenskene vant alle sine fire kamper i gruppespiller og er semifinaleklare før de fire andre parene i gruppa fredag skal gjøre opp om de to andre plassene i utslagsrundene.

Mol og Sørum møter da engelske Javier og Joaquin Bello, mens brasilianske Evandro og Arthur spiller mot nederlenderne Steven van de Velde og Matthew Immers.

Alle de fire parene står med en seier og to tap så langt, og det betyr at de to vinnerparene fredag blir nummer to og tre og tar seg til første utslagsrunde.

Mol og Sørum innledet turneringen onsdag med 1-2-tap for Evandro og Arthur i en jevn kamp som endte med sifrene 21-18, 13-21, 12-15. De slo tilbake senere på dagen med 2-0 (21-17, 21-18) over van de Velde og Immers.

Det er to grupper med fem par i hver. Gruppevinnerne går rett til semifinale, mens toerne og treerne går til utslagskamper om de to siste semifinaleplassene.

