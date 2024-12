Haalands City mot Juventus i klubb-VM – møter også klubb fra emiratene

Klubben med eiere fra Forente arabiske emirater møter altså en klubb fra emiratene i VM-turneringen, etter å ha åpnet med marokkansk motstand. Den europeiske storkampen mot Juventus kommer i siste runde.

Det ble utfallet da trekningen ble foretatt i Miami torsdag.

Alexander Sørloth og hans Atlético Madrid havnet i gruppe med Paris Saint-Germain, brasilianske Botafogo og det amerikanske hjemmelaget Seattle Sounders.

Julian Ryerson og hans Borussia Dortmund møter brasilianske Fluminense i sin første VM-kamp, fulgt av sørkoreanske Ulsan og sørafrikanske Mamelodi Sundowns.

---

Dette er gruppene:

Gruppe A:

Palmeiras (Brasil), Porto (Portugal), Al Ahly (Egypt), Inter Miami (USA).

Gruppe B:

Paris Saint-Germain (Franrike), Atlético Madrid (Spania), Botafogo (Brasil), Seattle Sounders (USA).

Gruppe C:

Bayern München (Tyskland), Auckland City (New Zealand), Boca Juniors (Argentina), Benfica (Portugal).

Gruppe D:

Flamengo (Brasil), Espérance (Tunisia), Chelsea (England), Léon (Mexico).

Gruppe E:

River Plate (Argentina), Urawa Reds (Japan), Monterrey (Mexico), Inter (Italia).

Gruppe F:

Fluminense (Brasil), Borussia Dortmund (Tyskland), Ulsan (Sør-Kora), Mamelodi Sundowns (Sør-Afrika).

Gruppe G:

Manchester City (England), Wydad (Marokko), Al Ain (Forente arabiske emirater), Juventus (Italia).

Gruppe H:

Real Madrid (Spania), Al Hilal (Saudi-Arabia), Pachuca (Mexico) Salzburg (Østerrike).

De to beste i hver gruppe til åttedelsfinaler.

Turneringen avvikles i tiden 15. juni til 13. juli 2025 på 12 arenaer i 11 byer i USA (to arenaer i Orlando). Fem av arenaene skal også brukes under VM-sluttspillet for landslag i 2026. Åpningskampen spilles i Miami Gardens, finalen i East Rutherford utenfor New York.

---