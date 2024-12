Arrangør vil flytte fotballfest til Middelalderparken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er planen til daglig leder Geir Oterhals i selskapet Fotballfesten. Han mener parken i Bjørvika er eneste alternativ for Kontraskjæret.

Målsettingen er å ha plass til 13.000 personer per kamp.

– Det kommer til å bli et fantastisk arrangement der, sier Oterhals til NRK.

Siden 2006 er store mesterskap i fotball blitt vist på storskjerm ved Akershus festning, men etter årets EM var det slutt. Oslo bystyre har sagt nei til å inngå en ny leieavtale med Fotballfesten.

Selskapet har søkt Kulturetaten i kommunen om å få leie Middelalderparken til visning av EM og VM i 2026, 2028, 2030 og 2032.

– Vi ønsker å gi alle Oslo-folk en fantastisk festivalopplevelse som er gratis, skriver Oterhals i søknaden.

Han er klar over at det er verneinteresser i Middelalderparken. Til NRK påpeker Oterhals at Fotballfesten ikke har søkt om de mest sårbare områdene.

