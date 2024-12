Strømsheim slo Thingnes Bø i sekundstrid: – Han sover ikke trygt i kveld

Strømsheim traff på alle 20 skudd og slo Johannes Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid i kampen om seieren. Til slutt skilte det bare tre sekunder ned til Thingnes Bø på annenplass, mens Lægreid var 24 sekunder bak vinneren.

– Nå har jeg det bra, altså. Det var skikkelig deilig. At man må tro på ting for at det skal gå, er bare tull, for jeg hadde ikke troen i det hele tatt da jeg våknet. Det var en herlig overraskelse, sa Strømsheim til TV 2.

– Det er mitt beste løp noensinne. Det er ikke noe å lure på, fortsatte 27-åringen tok tirsdag tok sin andre verdenscupseier individuelt.

Thingnes Bø bommet én gang. Han hadde rett under åtte sekunder opp til Strømsheim etter siste skyting, og selv om han ga det et skikkelig forsøk, gikk det akkurat ikke. Det var god stemning dem imellom i intervjusonen.

– Det er vennlighet foran kamera og slåsskamp i kveld. Han (Strømsheim) sover ikke trygt i kveld, sa en smilende Thingnes Bø til TV 2.

– Jeg var én bom fra å ta det selv. Jeg gjør et fantastisk løp, men jeg konkurrerer mot to lagkamerater som er de to beste i verden både på skytebanen og i løypa. Da ble det tre sekunder for vanskelig, fortsatte han.

Feilfri Lægreid

Lægreid skjøt i likhet med Strømsheim feilfritt, men slet med føret.

– Jeg finner ikke helt ut av føret, og det tar to runder før klarer å finne en god marsjfart, sa Lægreid, som var fornøyd med tredjeplassen.

Vetle Sjåstad Christiansen røk på to bomskudd og endte like utenfor topp ti. Tarjei Bø måtte tåle tre bom.

Verre gikk det for Vebjørn Sørum (fem bom) og Johannes Dale-Skjevdal (seks bom).

Nyvinning

Nye regler gjør at de beste ikke lenger skal starte tidlig. Det internasjonale skiskytterforbundet ønsker å beholde spenningen så lenge som mulig og har besluttet at de 15 høyest rangerte løperne (ut fra sammenlagtlista i verdenscupen) skal ha startnummer mellom 46 og 74. For sesongåpningen ble sluttstillingen fra forrige sesong brukt.

Det førte til at regjerende mester Thingnes Bø gikk ut som nummer 66. Han er blant dem som har uttrykt skepsis til nyvinningen. Strømsheim hadde startnummer 56, mens Lægreid gikk ut som nummer 46.

Senere i uken skal det konkurreres i sprint og fellesstart i Finland.

