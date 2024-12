NRK og TV 2 viser fotball-EM til sommeren

Det opplyser kanalene i en pressemelding tirsdag.

De to mediehusene har samarbeidet om flere store rettigheter opp gjennom årene. Nå har de inngått en ny avtale. Det norske laget er enn så lenge offisielt ikke kvalifisert, men mye skal til om de roter bort avansementet i kampen mot Nord-Irland tirsdag.

– Dette blir sommerens desidert største eventyr. Det er selvfølgelig ekstra stas at kvinnene nok en gang ser ut til å kvalifisere seg til et internasjonalt mesterskap. Vi gleder oss til å vise fotball-EM sammen med TV 2 og håper at det blir et bra mesterskap for det norske laget, sier Espen Olsen Langfeldt, sportsredaktør i NRK.

Neste års europamesterskap går i Sveits og avvikles i juli.

– Denne type samarbeid gjør det mulig å tilby attraktive sportsbegivenheter til et stort publikum. Vi i TV 2 ser fram til igjen å kunne mobilisere rundt et internasjonalt mesterskap i samarbeid med dyktige kolleger i NRK. Denne gangen gleder vi oss litt ekstra, siden Norge ser ut til å kvalifisere seg. Det setter virkelig en spiss på dette mesterskapet, sier Vegard Jansen Hagen, sportsredaktør i TV 2.

Fordelingen av kampene er ikke klar.