Sikring av skytebanen i Holmenkollen vil koste flere millioner kroner – åpner trolig før nyttår

Kostnadsestimatet for arbeidet kommer fram i en behovsmelding NTB har fått innsyn i.

– Grunnlaget for prisestimat er rammeavtaler og mottatte tilbud for å gjennomføre arbeidene med å utvide sikkerhetsområde og etablere permanent fysisk sikring i anlegget. Tilbudene var i henhold til forventet prising, sier kommunikasjonsrådgiver Haakon Berg Jensen i Oslobygg til NTB.

I slutten av juni sendte Kollen-eier Oslobygg en søknad til politiet om godkjenning til ombygging av skytebanen. I midten av august godkjente sistnevnte søknaden, men kom samtidig med ytterligere to vilkår før arbeidet kunne starte.

21. oktober fikk Oslobygg godkjent arbeidene av Plan- og bygningsetaten, før også politiet ga grønt lys 30. oktober.

Før jul

Berg Jensen forteller til NTB at arbeidene er godt i gang. Han opplyser at det i realiteten er fem atskilte områder hvor det bygges skuddsikre vegger og voller, i tillegg til at hele fasaden på eksisterende servicebygg skal sikres.

– En kan forvente ferdigstillelse før jul. I tillegg planlegger vi for at skytebanen kan åpne for trening i løpet av denne uken, hverdager på kveldstid og i helger, opplyser Oslobygg.

– Vi forventer åpning av skytebanen nærmere nyttår, hvor vi må forholde oss til åpningstidene som gjelder for dispensasjonen. Når arbeidene er ferdigstilt må det sendes en ny søknad og gjennomføre befaring med tilsynsmyndighetene før en kan motta en endelig godkjennelse på permanent basis, legger Kollen-eieren til.

Politikontroll

19. oktober 2023 gjennomførte politiet en uanmeldt kontroll av skytebanen i Kollen. Etter funn av flere sikkerhetsbrudd ble anlegget stengt umiddelbart.

– 15. januar i år fikk vi innvilget midlertidig dispensasjon, som var gyldig fram til utgangen av april, og som lot oss gjennomføre vinterens planlagte arrangementer og renn. 29. mai fikk vi ny dispensasjon som gjaldt fram til nyttår. Den er nå er forlenget til 1. april neste år.

Tidligere i høst ble anlegget stengt igjen da arbeidet med permanent sikring ble igangsatt. Det skyldes at de midlertidige konteinerne som ble brukt til sikring må fjernes underveis i arbeidet, og dermed oppfylles ikke kravene til dispensasjon.