Såpeglatt hjemreise for langrennsstjernene: – Helt sykt

– Jeg er glad jeg kom meg trygt fram. Jeg var redd. Jeg er sjeleglad for at jeg står her og ikke ligger i grøften i de finske skoger, sier Johaug til kanalen.

Ifølge Google Maps skal kjøreturen fra Ruka til Rovaniemi normalt ta om lag 2,5 timer. Søndag brukte bussen som hadde deler av det norske landslaget om bord, elleve timer. På kvelden hadde isen lagt seg tykt på veiene i Finland, og ifølge NRK var det mange som endte i grøfta.

Det slapp Norges buss, men Johaug var skremt. Bussen måtte i flere timer stå helt i ro.

– Jeg har aldri vært borti noe lignende. Det var helt sykt. Flere centimeter med klink is overalt, fortsetter Johaug.

Neste verdenscuprunde går på Lillehammer førstkommende helg. Også der skal Johaug i aksjon i comebacksesongen.