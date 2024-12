Norge tangerte EM-rekorden for største seier i målfest mot Slovakia

Mandagens storseier i Innsbruck markerte slutten på det innledende gruppespillet for mannskapet til Thorir Hergeirsson. I den kommende hovedrunden skjerpes nivået kraftig.

Seiersmarginen på 23 mål er tangering av Norges største i EM-sammenheng gjennom tidene.

Alt annet enn norsk storseier ville vært en gedigen overraskelse mandag, og selv om Slovakia kom godt i gang og ledet 3-1 i tidlig, forløp mesteparten av kampen i tråd med ekspertenes spådommer.

Camilla Herrem fikk rikelig med anledninger til å løpe kontringer gjennom hele første omgang og satte inn sju fulltreffere. Thale Rushfeldt Deila supplerte med fem og bidro sterkt til at Norge var foran med svært komfortable 20-8 halvveis.

Rødt kort

Tidlig i omgangen fikk Slovakia-målvakten Bella Olahova se det røde kortet etter at hun rykket ut av målet for å snappe en kontringsball foran Herrem. I stedet endte aksjonen i et sammenstøt mellom de to.

Etter å ha studert situasjonen lenge på video valgte dommerduoen å trekke opp det røde kortet. Det protesterte ikke Olahova nevneverdig på.

– Det der kan være livsfarlig, sa TV 2-ekspert Bent Svele om den skumle episoden.

Etter pause rullerte landslagssjef Hergeirsson mye på det norske laget. Mange spillere fikk sjansen, og tross flere tekniske feil fortsatte Norge å øke ledelsen i målprotokollen.

Til slutt hadde alle de 14 spillerne tegnet seg for scoring. Én av dem var Anniken Obaidli, som scoret sine seks første EM-mål.

Med den svært komfortable seieren fulgte det norske laget opp den solide EM-starten der Slovenia og Østerrike ble slått henholdsvis 33-26 og 38-24.

Lunde tilbake

I den kommende hovedrunden venter etter alle solemerker blant andre Danmark for favoritt-tippede norske spillere. Da starter så til de grader EM-alvoret.

Til de kampene kommer også Katrine Lunde tilbake og møter laget i Wien. Stjernemålvakten reiste nylig hjem fra EM som følge av utfordringer med logistikken på hjemmebane.

Mandag startet mesterskapsdebutant Eli Marie Raasok i det norske målet. Hun endte på en redningsprosent på 50 før pause.

I annen omgang fikk Storhamar-profilen avløsning av Silje Solberg-Østhassel. Hun plusset ytterligere en del prosenter på toppen av Raasoks redningsfasit.

Stjernespiller Henny Reistad fikk hvile mye av mandagens kamp.

Camilla Herrem ble til slutt Norges toppscorer med åtte mål. Hun ble også kåret til banens beste.

