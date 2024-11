Norge med stålkontroll i EM-åpningen i håndball – Slovenia slått 33-26

Selv uten Nora Mørk (gravid) og Stine Oftedal Dahmke (lagt opp) hadde de regjerende olympiske mesterne fra nord små problemer i Innsbruck. Norge tok sin seier nummer 13 av 13 mulige mot Slovenia.

Norge åpnet nervøst og rufsete, og det var Slovenia som sto for kampens to første scoringer. Kaptein Reistad sørget for at Norge var i ledelsen for første gang med sin 4-3-scoring, og derfra og inn var det liten tvil om hvem som var det klart beste laget.

Norge rullet ifra, og gikk til pause med 16-11. Henny Reistad er verdens beste kvinnelige håndballspiller, og Norges juvel scoret fem mål i de førte 30 minuttene. I 2. omgang puttet hun ytterligere fire og ble Norges toppscorer. Hun ble også kåret til Norges beste spiller av TV 2s seere og av juryen i hallen i Østerrike.

– En rufsete kamp. Vi hadde mulighet til å vinne med ti, men vant med sju. Det er mye å jobbe med. Vi vant komfortabelt, og det er greit nok, sa landslagstrener Thorir Hegeirsson.

Knotete

I mål hadde Silje Solberg-Østhassel blant sine roligste dager på jobb. I 2. omgang kom veteranen Katrine Lunde inn imellom stengene for Norge. Lunde sto over Golden League-kampene i Danmark under oppkjøringen til mesterskapet i Østerrike, Ungarn og Sveits.

– Det var en knotete start med mange tekniske feil, men det løsnet litt mot slutten, konkluderte assisterende landslagstrener Tonje Larsen overfor TV 2 inn til pause.

I 2. omgang knappet Slovenia inn på Norge i starten. Ved halvspilt 2. omgang var ledelsen knappet inn til tre mål, men det var likevel ikke nok til at Thorir Hergeirsson trengte å bite altfor mange negler i sin første kamp i sitt siste mesterskap som norsk landslagstrener. Norge dro ifra igjen og vant komfortabelt.

Norge glitret aldri selv om det heller aldri var noen fare for at seieren skulle glippe. Norge var det beste laget og vant fortjent.

Østerrike neste

På tampen fikk Anniken Oblaidi (29) fra Storhamar EM-debuten. Det skjer nærmere 10 år siden den første landskampen hennes for Norge. Oblaidi har vært korsbåndskadd tre ganger og sa nei til mer landslagsspill i 2022, før hun igjen stilte seg til disposisjon i høst.

Norge er store favoritter til å vinne gruppe E.

Tidligere torsdag vant Østerrike 37-24 over Slovakia i samme gruppe E. Norges neste kamp er mot Østerrike lørdag. Mandag spilles siste kamp i gruppespillet. Da venter Slovakia.

Norge har ni, gull og 13 medaljer fra totalt 15 europamesterskap. Norge er blant medaljefavorittene også denne gangen.