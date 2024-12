Moss nærmer seg Eliteserien – vant nervedrama mot Kongsvinger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kongsvinger klarte i siste liten å karre seg til sjetteplassen i 1. divisjon som ga opprykkskvalifisering, men etter seire i kvalifiseringen mot Lyn og Egersund sa det stopp i Moss.

To KIL-selvmål og en god Sebastian Pedersen for Moss ble forskjellen på lagene, i en kamp der Kongsvinger klarte å skape spenning til siste slutt.

Moss scoret tidlig i begge omganger, etter seks minutter da en uheldig Jesper Grundt satte ballen i eget nett og etter 46 minutter da Sebastian Pedersen scoret via et KIL-bein etter en frekk vending.

Lucas Haren reduserte på straffespark like etter, men så scoret Kongsvinger et nytt selvmål da Fredrik Holmé sendte ballen i eget nett etter et lurt overhopp av Pedersen.

Etter en drøy time scoret Harén igjen, på et mål som muligens var offside, men til tross for noen gode KIL-sjanser mot slutten ble det ingen flere mål.

Nå skal Moss ut i en dobbeltkamp mot klubben som ender på 14.-plass i Eliteserien, som etter all sannsynlighet blir Haugesund. Kampene spilles torsdag og søndag kommende uke.

Moss har ikke spilt i toppdivisjonen i Norge siden 2002 og var helt nede i 3. divisjon i 2017.