Kombinert: Oftebro beste norske i langrennet – Riiber nummer ti

Riiber skaffet seg likevel et godt utgangspunkt foran hopprennet, som starter 12.30.

På den andre runden slapp Riiber seg et stykke ned i feltet, og etter fem kilometer passerte 27-åringen som nummer 18. Riiber avanserte deretter fram mot den siste passeringen inne på stadion.

– Nå er han helt med igjen. Han er der han skal være, sa Viaplay-kommentator Jørn Sundby.

I den siste bakken før mål slet nordmannen med å holde helt følge med Julian Schmid og Vinzenz Geiger. 6,6 sekunder etter gikk Riiber i mål.

– Det er i praksis ingenting, sa Sundby.

Jens Lurås Oftebro ble nummer fem i langrennet.

Riiber innledet verdenscupsesongen med seier i fredagens kompaktkonkurranse, før det ble fjerdeplass lørdag. Da tapetserte tyskerne seierspallen.

Den norske kombinertstjernen har ikke hatt en enkel oppladning fram mot årets sesong, med blant annet kneskade, magevirus og trekking av en visdomstann.

– Det var kjedelig å gi tapt for trippelt tysk. Jeg ser at oppladningen ikke har vært helt optimal, og at jeg ikke klarer å restituere på den måten jeg ønsker. Det var en kaosdag, så jeg skal være glad jeg ble nummer fire og at jeg ikke var seks minutter bak, sa Riiber til Viaplay etter lørdagens 4.-plass.