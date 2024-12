Kåffa avsluttet sesongen med seier på Hamar – dette er årets siste børs

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

WILLIAM DA ROCHA – 5. Avsluttet sesongen med et par kamper på grunn av Emil Ødegaards skade. Kommanderer feltet godt, og er fint ute og plukker ned både innlegg og cornere. Bra ute på HamKams lange oppspill i bakrom, og får avverget de farlighetene. Litt på tynn is etter et tilbakespill rett før pause.

HAITAM ALEESAMI – 7. Leser spillet veldig godt, og er flink til å støte opp og bryte foran. Satte i gang flere angrep på den måten, og kunne blitt spilt igjennom etter et gunstig brudd om pasningen var bedre. Som vanlig god i duellspillet, og en viktig mann defensivt. Glimrende målgivende på innlegget til Hoseth, og finta en Kamma-spiller så kraftig ut i pølseboden at han er der fortsatt.

MOMODOU LION NJIE – 5. Glimrende blokk da han hindret scoring før kvarteret var spilt på den meget store sjansen til Gard Simenstad. Ble ikke satt på de store prøvene av et HamKam-lag som ikke skaper mye, men er flink til å snakke og dirigere i forsvaret og bra i duellspillet.

AKINSHOLA AKINYEMI – 5. Gjør også han en god jobb i duellspillet bakerst, og har god kontroll sammen med resten av forsvarsleddet. Er nok den som er mest utrygg med ballen i beina, men løser jobben bra sammen med Aleesami og Njie i treeren bak.

HÅKON HOSETH – 5. Som med Hickson på motsatt side er det mye defensiv jobbing og få offensive bidrag. Blokkerer og avskjærer godt på sin side, men har et farlig tilbakespill rett før pause, som Kamma ikke klarer å utnytte. Starter etter pausen med scoring etter halvannet minutt, på et fantastisk innlegg.

SIMEN HESTNES – 6. Gjør en ny veldig god kamp på den sentrale midtbanen, og fikk i dag også med seg lagkameratene. Veldig god til å skaffe seg rom, og gjøre seg spillbar, og jobber utrettelig både offensivt og defensivt. Veldig våken da han oppfattet situasjonen raskest foran Kåffas 1-0-mål, og leverte en god avslutning ned i hjørnet.

SVERRE SANDAL – 5. Fikk Kåffas første mulighet da han fikk sjansen fra rundt 16-meteren etter et godt gjennlegg fra Nunez, men skuddet ble blokkert. Har fortsatt en god del å gå på fra det vi vet han kan på det beste, og det blir fortsatt litt for forsiktig, men jobber godt, ligger i ramma og viser ved enkelte anledninger gode vendinger og pasninger som setter opp angrep.

DAVID HICKSON – 4. Mye jobb defensivt på vingbacken, der han av og til faller litt vel dypt i posisjoneringen. Kunne med hell vært litt mer hissig på støtingen, men løser oppgavene sine greit nok. Mister ballen litt for ofte.

MOUSSA NJIE – 5. Ble mye defensiv jobbing på Njie, men strakk Kamma-forsvaret såpass på et frispark som gjorde at Simen Hestnes fikk sjansen til å komme inn i boksen og score. Starta andre omgangen friskt, da han først holdt ballen og spilte til Haitam Aleesami før 2-0, før han spilte igjennom Okeke.

JOHANNES NUNEZ – 6. Jobber knallhardt, og løper og sliter for å få tak i ballen. Lå dypere i denne kampen, og kombinerer fint med både midtbanen og kantene fra sin kant/midtbaneposisjon, som da han la opp til Sandals mulighet tidlig i kampen. La frisparket før Kåffas 1-0-scoring. Fenomenal ball gjennom på ett touch til Moussa Njie før pause, og gjør en helhjertet innsats som kaptein.

OBILOR OKEKE – 6. Den spilleren Kåffa la høyest i banen når de forsvarte seg kompakt. Gjorde at Obi ofte fikk ballen med få andre alternativer offensivt enn å prøve seg selv, og gjorde det bra ved flere anledninger da han angrep Kamma-forsvaret. Fryktelig avslutning da han kom alene med keeper. Det er mye opp og ned, men også enorme dragninger og finter som da han fikk Luc Mares utvist. Nesten umulig å stoppe når han er i spillehumør som i dag.

Amin Nouri, Mathias Tønnesen, Teodor Haltvik, Jonas Hjort og Mame Mor Ndiaye spilte for lite til å bli vurdert.

