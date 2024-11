Myhre tok sin første pallplass i verdenscupen – nummer to i Ruka

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Myhre leverte et godt taktisk løp i finalen og presset Hagström til siste slutt. Myhre har aldri før stått på seierspallen individuelt i verdenscupen.

Etter at mange av de norske både hadde falt og gått for sakte i sine kvartfinaleheat, var Myhre den eneste som tok seg til semifinale. Deretter tok hun seg også videre til finale, der hun imponerte og blant annet slo Maja Dahlqvist, som ble nummer tre.

Det ble en skikkelig nedtur for det norske laget i det andre kvartfinaleheatet. Ane Appelkvist Stenseth havnet i ubalanse i en sving og gikk i bakken. Bak kom Hedda Østberg Amundsen, og hun greide heller ikke holde seg på beina.

Dårlig gikk det også for den svenske stjernen Linn Svahn, som havnet langt ute av sporet som følge av det. Dermed var skuffelsen et faktum for tre gode sprintere. Både Stenseth og Amundsen leverte sterkt i prologen.

– Følelsen min var at skiene ikke var der de skulle være da jeg skulle trykke i svingen. Jeg fikk noen i bakskiene og mistet rett og slett balansen. Det er mildt sagt frustrerende, sa Stenseth til Viaplay.

Stenseth vant sprinten under sesongåpningen på Beitostølen for en uke siden.

– Akkurat da det skjedde ble jeg jævlig oppgitt. Jeg synes det var så rart også, for jeg synes ikke selv at jeg surret det til, fortsatte hun.

Tiril Udnes Weng og Kristin Austgulen Fosnæs ble begge slått ut sine kvartfinaleheat, mens Lotta Udnes Weng ikke greide å ta seg videre fra prologen.

Kristine Stavås Skistad er ikke med i Ruka som følge av en mageoperasjon. Det er ikke klart når den sterke sprinteren er tilbake i aksjon.

