Mjøndalen reddet plassen i 1. divisjon – slo Jerv både borte og hjemme

Mjøndalen var under streken før siste runde i årets 1. divisjon, men reddet en ekstramulighet på sesongens siste dag.

Lørdag fullbyrdet de redningsoperasjonen da de sikret sammenlagtseieren over Jerv i kampen om den siste plassen i 1. divisjon. Det endte med 5-2-seier sammenlagt til bruntrøyene.

MIF spilte i Eliteserien i 2015 og senere tre sesonger på rad fra 2019 til 2021. Klubben har ikke spilt 2.-divisjonsfotball siden 2008.

Jerv spilte i Eliteserien så sent som i 2022. To år senere var laget nede på nivå tre etter to nedrykk på rad. I 2025 begir de seg ut på et nytt år i 2. divisjon.

Alie Conteh, Mathias Bringaker og Erik Brenden sørget for stormende jubel i bortesvingen i Grimstad lørdag. Josias Furaha sto for vertenes ene scoring.

Dobbeltoppgjøret ble det siste MIF-kaptein Joackim Olsen Solberg gjorde som toppspiller. Solberg meldte nylig at han gir seg ved sesongslutt, og hans bidrag i dobbeltoppgjøret mot Jerv viste seg avgjørende for fornyet 1.-divisjonskontrakt for Mjøndalen.

I det første oppgjøret sto han for den avgjørende 2-1-scoringen. Lørdag leverte han de målgivende pasningene til både 1-0 og 2-0.

