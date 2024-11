Kapteinen fikset Mjøndalen-overtak – overtidsscoring kan redde plassen i 1. divisjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

MIF-kapteinens avslutning endret retning og gikk i en bue over keeper fem minutter på overtid.

Nylig ble det kjent at Olsen Solberg legger opp ved sesongslutt. Søndagens bidrag kan vise seg å bli avgjørende for klubben han har spilt for i en årrekke.

Returkampen spilles i Grimstad førstkommende lørdag.

Et kvarter tidligere kom hjemmelagets utligning, og det var innbytterne som sto fram. Martin Rønning Ovenstad tvang fram en keeperredning og stanget videre returballen som ble satt inn av Mathias Bringaker.

En lang ball opp mot Håkon Krogelien lå bak angrepet som ga Jerv 1-0 etter en halvtime. Midtstopperen fant Josias Furaha, og alene med keeper ble det sikker scoring.

Mjøndalen styrte banespillet, men Jerv lyktes godt med å ligge lavt og satse på kontringer. Etter pause fortsatte gjestene å rydde godt unna, men så kom situasjonen som ga 1-1.

MIF spilte i Eliteserien i 2015 og senere tre sesonger pa rad fra 2019 til 2021, men kjemper nå for å unngå en tilværelse på nivå tre for første gang siden 2008.

Jerv debuterte i Eliteserien i 2022, men rykket rett ned igjen. Året etter fortsatte nedturen til 2. divisjon.