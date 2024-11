Klaveness jubler etter Qatar-rapport: – En seier for fotballen

«Remedy-rapporten» ble utformet på bestilling fra Fifa etter at fotballpresident Lise Klaveness og NFF la fram forslaget på fjorårets Fifa-kongress.

I rapporten kommer det fram at migrantarbeidere som ble skadet under byggingen av stadionene til mesterskapet i 2022, bør kompenseres.

– Fifa må nå implementere anbefalingene i rapporten og sikre at migrantarbeidere som bidro til VM blir rettferdig kompensert, sier Klaveness i en uttalelse.

NFF har i samarbeid med andre fotballforbund jobbet for publiseringen av denne rapporten i nesten ett år, opplyser forbundet. Fifa har i lang tid hatt den under behandling i styret.– Vi har måttet vente for lenge, men det at den kommer er viktig og en seier for fotballen. Rapporten gir klare retningslinjer til Fifa om hva som utgjør effektiv og rimelig oppreisning, for å sikre at migrantarbeidere mottar kompensasjonen de har rett på, sier Klaveness.

Tidligere denne uken lanserte Fifa et fond for VM i 2022. Det er i samarbeid med Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC), Verdens handelsorganisasjon (WTO), Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens høykommissær for flyktninger (UNHCR).

– Selv om dette fondet også er et verdifullt bidrag til VM-arven, er det viktig å skille mellom en arv og en oppreisning. Fondet er ikke en erstatning for oppreisning eller kompensasjon for menneskerettighetsbrudd. NFF støtter Legacy-fondet, men oppfordrer Fifa til å implementere og handle i henhold til anbefalingene i «remedy-rapporten» for å fullt ut oppfylle sine menneskerettighetsforpliktelser og sette en tydelig presedens for fremtidige turneringer, avslutter Klaveness.

Saudi-Arabia blir høyst trolig valgt som VM-vert i 2034 på Fifas ekstraordinære kongress 11. desember. Golfstaten blir beskyldt for menneskerettighetsbrudd og omfattende sportsvasking, slik tilfellet også var med Qatar før de ble tildelt VM i 2022.

