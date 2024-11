Kombinerthopprennet i Ruka blåste bort – Riiber går først ut i langrennet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Som følge av at hopprennet i den finske skimetropolen måtte avlyses, legges dermed utfallet av torsdagens provisoriske omgang til grunn for langrennet senere fredag.

Juryen tok beslutningen en drøy time før rennet skulle startet. Da hadde allerede treningsomgangen gått fløyten.

Kombinertsjef Stuan forstår juryens beslutning.

– Det er bortimot umulig å hoppe. Jeg blir veldig overrasket om det blir renn. Det ser ikke bra ut, sa han til NTB rett før avgjørelsen skulle tas.

Sterke nordmenn

Også torsdagens provisoriske omgang var preget av sterk vind. Det gjorde forholdene ustabile og vanskelige for utøverne.

Jarl Magnus Riiber gjorde imidlertid et strålende hopp og vant rennet etter å ha landet på 144,5 meter. Han har østerrikske Franz-Josef Rehrl nærmest seg ut fra start.

Deretter følger ytterligere to østerrikere – Thomas Rettenegger og Johannes Lamparter.

I kompaktøvelsen har lederen etter hopprennet seks sekunders forsprang på nummer to ut i langrennet. Avstanden er den samme uansett poengfangst i bakken.

Nummer tre starter ytterligere seks sekunder bak Riiber, og slik fortsetter det.

Espen Andersen, Jørgen Graabak og Sebastian Østvold starter henholdsvis som nummer 15, 16 og 17. Jens Lurås Oftebro endte helt nede på 44.-plass, men som følge av kompaktsystemet har han ikke mer enn halvannet minutt opp til Riiber.

Verre lørdag

Verre blir det for Riiber dersom det heller ikke kan hoppes søndag. Da skal torsdagens andre provisoriske omgang benyttes. Der ble nordmannen tatt av vinden og endte helt nede på 39.-plass.

Kombinertsjef Stuan mener juryen kunne tatt seg bedre tid for å sørge for like forhold.

– Veldig synd. De burde ha utsatt det lenger. Tid hadde vi nok av i går, sier han.