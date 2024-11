Friidrettsforbundet åpner for å be NIFs påtalenemnda vurdere Ingebrigtsen-saken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det framgår av en uttalelse fra forbundet fredag.

– NFIF vil vurdere å anmode påtalenemnda i Norges idrettsforbund om å se om det er grunnlag for å fremme saken om Gjert Ingebrigtsen for domsutvalget i Norges idrettsforbund, heter det der.

Videre skriver forbundet at den høsten 2023 besluttet at Gjert Ingebrigtsen ikke vil bli tildelt akkreditering til mesterskap der NFIF har ansvar for tildelingen.

– Beslutningen står fast og var gjort før og uavhengig av straffesaken mot Gjert Ingebrigtsen. Straffesaken mot Gjert Ingebrigtsen vil bli behandlet i rettsvesenet, heter det i fredagens uttalelse.

Fredag ble det kjent at mishandling av sønnen Jakob Asserson Ingebrigtsen er inkludert i tiltalen mot Gjert Ingebrigtsen (58).

Den utvidede tiltalen framkom i en pressemelding fra Rogaland statsadvokatembeter. Saken ble fredag sendt til Sør-Rogaland tingrett for beramming.

Gjert Ingebrigtsen har hele tiden avvist straffskyld. Hans forsvarere John Christian Elden og Heidi Reisvang mener den utvidede tiltalen mot friidrettstreneren er tatt ut på sviktende grunnlag.

De henviser til at det i oktober ble sendt en begjæring om etterforskningsskritt til Sør-Rogaland tingrett. Politiet innga sitt syn på begjæringen for fire dager siden, og rettens avgjørelse er ventet innen kort tid.

Det er ikke kjent når Ingebrigtsen-saken blir berammet. Friidrettstrenerens advokater håper det ikke vil drøye. De skriver at friidrettstreneren ser fram til at saken bli berammet så tidlig som mulig i 2025, slik at spørsmålet kan få en rettslig avklaring.

