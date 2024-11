Landslagskapteinen lettet etter reisetrøbbel: – Blir fort bil- og sjøsyk

Hele troppen og støtteapparatet skulle ha fløyet fra Leeds til Belfast klokken 16.45 norsk tid onsdag, men flygingen ble først utsatt med en time og deretter kansellert rundt en time før avgang.

– Reisen ble veldig annerledes enn det vi først trodde. Vi kom oss til flyplassen og var klare til å fly, og så fikk vi først beskjed om at flyet var litt forsinket. Så ble det kansellert, så da satt vi der og visste ikke så mye om reiseveien videre. Vi så at buss var mulig, men det var lang vei. Etter hvert fikk vi beskjed om at det var mulighet for å ta nattferge fra Liverpool til Belfast, sier Mjelde til NTB

Landslagskapteinen forteller videre at det kunne medført en risiko å vente til torsdag med å dra til Nord-Irland.

– I og med at været var som det var, så kunne det vært en risiko å vente til i dag. Alle fikk lugar og sovet litt, og så kom vi tidlig til hotellet. Vi har sovet godt. Vi gjorde det absolutt beste ut av det. Det ble en fin historie. Jeanett (teamleder) gjorde en fantastisk jobb, så det har gått veldig bra, sier veteranen.

– Veldig heldige

– Ble noen sjøsyke?

– Det var rolig sjø, så vi var veldig heldige. Jeg blir fort bil- og sjøsyk, så jeg var selvfølgelig spent. Jeg pleide å reise med sånn båt hver sommer da jeg skulle ta med hunden fra England, men det pleier å være finere vær om sommeren, ler Mjelde.

Midtstopperen tror ikke reisetrøbbelet vil by på trøbbel inn mot fredagens kamp.

– Forhåpentligvis har det ikke påvirket oss så veldig mye. Vi fikk slappet av i natt og sovet godt i dag tidlig. Vi får trent og gjort oss klare, og så er det bare å samle batteriene og lade opp. Vi har god tid på oss. Jeg tror virkelig det skal gå fint.

– Gjorde det beste ut av det

Landslagssjef Gemma Grainger er i likhet med Mjelde fornøyd med løsningen troppen og støtteapparatet kom fram til.

– Planene endret seg. Alt i alt gjorde vi det beste ut av det. Vi skulle gjerne reist hit med fly, men det gikk fint med ferge. Det viktigste var å komme oss hit så fort som mulig. Vi tok en samlet avgjørelse om å ta ferge. Vi var her 7.30 i morges, så det var fint, forteller Grainger.

– Jeg tror noen klarer å sove overalt, men det er individuelt. Vi er fornøyde med løsningen, legger hun til.

Den første av to kamper i EM-omspillet har avspark 20.00 fredag. Tirsdag spilles returkampen i Oslo. Sammenlagtvinneren tar seg til fotball-EM neste sommer.

