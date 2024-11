Blytung Molde-smell på eget gress – tapte 0-1 mot kypriotiske Apoel Nikosia i conferenceligaen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed blir Molde stående med tre poeng etter fire kamper. Erling Moes mannskap er i skrivende stund på defensiven i jakten på avansement til sluttspillet i turneringen.

Torsdag kom blåtrøyene til flere store sjanser hjemme mot Apoel, men hodestøtet til Konstantinos Laifis like før pause sørget for at kypriotene tok alle poengene.

Molde innledet turneringen med 3-0-seier mot nordirske Larne, før det ble 1-2-tap mot Gent i påfølgende runde. I forrige conferenceliga-kamp ble Erling Moes mannskap slått 0-3 av polske Jagiellonia Bialystok. Dermed sto mye på spill for Molde torsdag.

– Kampen er særdeles viktig. Det er europacupkamp, og det må man ta på alvor. Det er en av pilarene som ligger i norsk fotball at vi klarer å gå videre, slik at vi har tellende kamper i februar og mars neste år, sa Molde-sjef Moe til Viaplay før avspark.

– Elendig

Et snaut kvarter ut i kampen forsøkte Mads Enggaard seg fra distanse, men skuddet ble bokset unna av gjestenes sisteskanse. Like før halvtimen snappet bortelagets Anastasios Donis en feilpasning og fosset mot Molde-målet. Der sto Albert Posiadala i veien.

– Elendig av Hagelskjær. Den skal rett og slett ikke gå til en motstander. Posiadala står og er tålmodig. Meget godt keeperspill, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Kort tid senere løsnet Emil Breivik skudd fra distanse, men bortelagets målvakt reddet forsøket. Sekunder etterpå tryllet Ola Brynhildsen inne i Apoels sekstenmeter, men Kristian Eriksen fikk ikke avsluttet ordentlig. Ti minutter før pausen kom Brynhildsen selv til en stor sjanse, men heller ikke denne gangen ble det nettsus for Molde.

Hodestøt

Fem minutter før pause stanset Posiadala en heading fra Giannis Satsias, men på det påfølgende hjørnesparket stanget Konstantinos Laifis inn 1-0 for vertene.

I annen omgang gjorde Moe flere bytter, men vertene fikk aldri den nødvendige scoringen i jakten på ett eller tre poeng. Gjestene vant oppgjøret 1-0. I sluttoppgjøret var spillet svært oppstykket.

– Det er pinlig. Nå ligger det folk strødd omtrent hvert halvminutt. Det er vel sånn du gjør når du leder 1-0 på bortebane, dersom du får lov til det, sa Tjærnås.

Kommende søndag skal Molde forsøke å forsvare den uhyre viktige 4.-plassen i Eliteserien når de gjester Strømsgodset i Drammen. Med uavgjort vil blåtrøyene være sikret kvalifiseringsspill til conferenceligaen neste sesong.

Om halvannen uke skal Molde i tillegg opp mot Fredrikstad i cupfinalen på Ullevaal. Vinneren der får plass i kvalifiseringen til europaligaen neste høst.