Drømmebeskjed for NFF om pyro i cupfinalen – fikk medhold etter hurtigbehandlet klage

Det var Brann- og redningsetaten i hovedstaden som først avslo fotballforbundets søknad om bruk av bluss på Ullevaal stadion. Søknaden gjaldt i utgangspunktet for både cupfinalen for menn og kvinner.

NFF påklaget vedtaket, hvilket førte til ny behandling i Brann- og redningsetaten, før saken etter et nytt avslag ble sendt videre til kommunens klagenemnd.

Der ble den behandlet tirsdag ettermiddag etter rask håndtering av sekretariatet.

Utfallet ble at NFFs klage tas til følge. Nemnda har kommet til den konklusjonen til tross for at byrådssekretariatet for Miljø og Samferdsel hadde innstilt på at klagen skulle avvises.

Molde og Fredrikstad møtes i cupfinalen for menn 8. desember. Cupfinalen for kvinner mellom Vålerenga og Rosenborg ble spilt søndag. Tirsdagens vedtak kom ikke i tide til at det kunne brukes pyrotekniske effekter også der.

Ikke forenlig med loven

NFF søkte om å få avfyre 40 håndholdte bluss på hver kortside av Ullevaal stadion i de to finalekampene. Brann- og redningsetaten kom til at det ikke ville være forenlig med brann- og eksplosjonsvernlovgivningen.

Fotballtoppene har på sin side argumentert med at kontrollert bruk av nødbluss vil bidra til å redusere uforsvarlig og ulovlig bruk blant supportere. I tillegg viste NFF til at Justis- og beredskapsdepartementet i sommer ga dispensasjon for bruk av slike effekter.

I dispensasjonen lå det riktignok et forbehold om at det gis tillatelse fra det lokale brann- og redningsvesenet. Klagenemnda har like fullt vektlagt dispensasjonen tungt.

Nemnda viser i sitt vedtak til at Justis- og beredskapsdepartementet peker på en rekke vilkår som må være oppfylte for at dispensasjon kan gis. De handler blant annet om at bruken foregår på «avsatte og egnede områder».

– Klagenemnda finner at vilkårene i dispensasjonen er oppfylte, heter det i tirsdagens vedtak.

– Nemnda legger i den konkrete vurderingen til grunn at klager har utarbeidet en omfattende tiltaksplan. Tiltakene i denne planen er kun i begrenset grad kommentert av Brann- og redningsetaten. Avslaget fra Brann- og redningsetaten er begrunnet i til dels generelle risikobetraktninger knyttet til brannfare, evakuering og røykskader, lyder den videre begrunnelsen.

Viste til loven

Dermed nådde ikke etaten fram med sine argumenter knyttet til pyrobruk på Ullevaal.

– Vi tar klagenemndas avgjørelse til etterretning, og så må vi bruke litt tid på å fordøye den, sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen til NTB.

I vurderingen til Brann- og redningsetaten heter det:

«Vår brannfaglige vurdering er at den omsøkte bruken av P1-produkter/nødbluss ikke er forenlig med kravet til å redusere risikoen for uhell og ulykker til et nivå som med rimelighet kan oppnås. I vurderingen har vi lagt vekt på produktenes egenskaper, kombinert med den omsøkte bruken».

Videre ble det pekt på at formålet med brann- og eksplosjonsvernlovgivningen er at den skal «verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser».

15 personer brannskadet i fjor

Bruken av pyro har vært gjenstand for debatt i norsk fotball denne sesongen. Tidligere i høst ble en ung gutt brannskadet av det som ble beskrevet som «uvettig bruk» i eliteseriekampen mellom Rosenborg og Molde på Lerkendal.

Tiåringen fikk skader i øret og på armen etter å ha blitt truffet av bluss, opplyste politiet i etterkant. En rekke andre personer ble også truffet.

I cupfinalen mellom Lillestrøm og Brann i fjor sommer ble 15 personer brannskadet.

– Etaten ser med bekymring på at slike hendelser inntreffer på idrettsarenaer som skal være trygge for publikum å oppsøke. Hendelsene bekrefter vår faglige vurdering om at P1-produkter som håndholdte bluss, nødbluss o.l. ikke er egnet til avfyring på et publikumsfylt stadion, skrev Oslo Brann- og redning til NTB for en tid tilbake.

– Dette er produkter laget for folk i reell nød, enten man er på havet eller vidda. Nødbluss blir opp mot 600 grader varmt, er nesten umulig å slokke, og gir store mengder røyk som ikke bør inhaleres, la de til.

Nå blir det likevel pyro på Ullevaal stadion.

