Sykkelproffen (33) legger opp: – Kommer nok som et sjokk

Hagen opplyser om beslutningen han har tatt i den nyeste episoden av TV 2s Sykkelpodden.

– Det kommer nok som et sjokk på mange. Jeg har trent veldig mye selv etter at jeg bestemte meg. Men nå gir jeg meg, forteller han der.

Hagen har de siste årene syklet for det sveitsiske laget Q36.5. Kontrakten hans der utløper etter inneværende sesong.

Til TV 2 opplyser 33-åringen at han har fått tilbud fra lag som ville gjort at han kunne forlenge karrieren. Det er likevel ikke aktuelt.

– Det har vært en lang prosess, men jeg har tenkt mye på hvilke verdier som er riktige for meg og hva jeg skal bruke tiden min på. Jeg elsker sykkelsporten og livet som idrettsutøver, og jeg har tilbud fra lag som jeg kunne signert for. Men jeg vil ikke sykle for enhver pris. Jeg er ikke interesserte i å melke de siste årene av karrieren bare for å heve lønn, sier han.

Veteranen opplyser at en eventuell avtale med Uno-X ville gjort at han kunne fortsette karrieren, men i det norske laget var det ikke plass til ham.

Hagen ble i 2019 nummer åtte i Vueltaen. Det er Norges beste plassering i en Grand Tour noen gang. Andreas Leknessund har klart det samme i Giroen.