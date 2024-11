BBC-pris røk for Graham Hansen – zambisk spiller fikk flest stemmer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det norske Barcelona-stjernen var en av fem nominerte til den høythengende prisen Ada Stolsmo Hegerberg har fått to ganger tidligere.

Flest stemmer i finalerunden fikk zambiske Barbra Banda. Hun spiller til daglig i amerikanske Orlando Pride.

– Jeg er sjokkert og overrasket over å sitte med denne prisen ved min side, sier den 24-årige spissen til BBC.

– Jeg vil gjerne takke de som stemte, og alle som har spilt en del i livet mitt og karrieren min – familien min, landslaget mitt i Zambia og spesielt Pride-spillerne, legger hun til.

BBC-prisen baserer seg på prestasjoner levert i perioden september 2023 til august 2024. Banda ble forrige sesong kåret til den mest verdifulle spilleren i den amerikanske ligaen.

Ved siden av Banda og Graham Hansen var Aitana Bonmatí (Barcelona), Sophia Smith (Portland Thorns) og Naomi Girma (San Diego Wave) nominert.

Bonmati, som nylig mottok den prestisjetunge Gullballen, endte på andreplass i avstemningen. Smith ble nummer tre, men det ikke er kjent om Graham Hansen ble nummer fire eller fem.

Barbra Banda scoret fire mål for Zambia under Paris-OL og noterte seg for 13 fulltreffere på klubblaget forrige sesong.

Et utvalg eksperter, trenere, spillere og journalister plukket ut de fem nominerte.

Ada Stolsmo Hegerberg vant prisen både i 2017 og 2019.