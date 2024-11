Reiten på utgående kontrakt: – Blir ikke overrasket om hun får mange tilbud

Reiten har funnet veien til nettmaskene seks ganger på sesongens åtte første kamper i den engelske superligaen. I Champions League er fasiten to nettkjenninger og én målgivende pasning på fire opptredener. Søndag ble hun matchvinner mot Manchester United.

I desember i fjor signerte Reiten en ny kontrakt med Chelsea. Som den forrige strekker den seg til sommeren 2025, men inneholder samtidig en opsjon om forlengelse med ytterligere ett år.

Tre måneder inn i 2024/2025-sesongen er kontrakten enn så lenge ikke forlenget. Landslagssjef Gemma Grainger forteller til NTB at hun ikke har pratet med Reiten om klubbframtiden.

– Guro er et godt eksempel på en spiller som tar ting dag for dag. Jeg blir ikke overrasket om det er mange som er ute etter henne og at hun får mange tilbud. For meg er det viktig at spillerne fokuserer på det de gjør på banen, og når de ønsker å snakke om framtiden, så er jeg her, sier Grainger.

Reiten har spilt i Chelsea siden 2019. 30-åringen har hatt stor suksess i den engelske hovedstaden. I samtlige av de fem siste sesongene har blåtrøyene blitt seriemester.

– Jeg er sikker på at hun på et eller annet tidspunkt vil ta en vurdering rundt framtiden. Hun har helt sikkert en plan, og jeg er her hvis hun vil snakke om det, fortsetter Grainger.

