Andersson med maktdemonstrasjon i Bruksvallarna – vant igjen

Det ble et skikkelig skremmeskudd mot konkurrentene fra 27-åringen. Andersson vant med 54,3 sekunders margin til toer Maja Dahlqvist.

Moa Lundgren på 3.-plass ble slått med ett minutt og elleve sekunder.

Det skal nevnes at et av svenskenes sterkeste kort på kvinnesiden, Frida Karlsson, ikke stilte til start søndag. Hun ble nummer to i lørdagens klassiskrenn, slått med 11,8 sekunder av Andersson. Sistnevnte er kanskje den største favoritten foran distanserennene i verdenscupstarten i Ruka neste helg.

Det ble canadisk seier i herrerennet i Bruksvallarna. Olivier Leveille hadde drøye ti sekunders seiersmargin til Truls Gisselman (2) og Johan Ekberg (3).

Edvin Anger, som vant både sprinten fredag og klassiskrennet lørdag, gikk ikke søndag.

