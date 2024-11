Amorim fikk trøbbel i United-debuten: – Ipswich var det beste laget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter 80 sekunder scoret Marcus Rashford sitt første mål på ni kamper. Omari Hutchinson utlignet for Ipswich like før pause.

Det nyopprykkede laget spilte seg opp i kampen, og spesielt Liam Delap fikk noen tøffe møter med Manchester United-keeper André Onana.

– Jeg føler Ipswich var det klart beste laget. De skapte mye mer. Banens beste er for meg Onana, som var i det umulige hjørnet, sa Viaplays ekspert Pål André Helland.

Sisteskansen leverte en feberredning da Delap avsluttet fra kun seks-sju meter i første omgang. Onana kom ut i stjerne og avverget spissens avslutning. Etter hvilen var Delap enda nærmere mål, men Onana var med på notene.

Amorim fikk trolig mye å tenke på etter den første kampen. To lyspunkter var at han fikk se Luke Shaw og Mason Mount.

Shaw fikk sine første minutter siden februar for Manchester United, mens Mount har kun hatt sporadiske innhopp de siste to månedene.

United står med kun to seirer på de tolv siste bortekampene i Premier League.

Amorim er den sjette permanente manageren for rødtrøyene siden Sir Alex Ferguson takket for seg for elleve år siden.

Ruud van Nistelrooy styrte skuta i fire kamper etter Erik ten Hags avgang med tre seirer og én uavgjort.

Torsdag får Amorim gjort unna debuten sin på Old Trafford. Da er det Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt som skal måle krefter med rødtrøyene.