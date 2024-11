Sørloth matchvinner etter Simeone-beskjed: – Vi hadde en fin prat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Mål er som ketsjup. Når man begynner å score, fortsetter man. Jeg hadde en god følelse før kampen. Gode pasninger fra lagkameratene mine hjelper også. Jeg er veldig glad, sa Sørloth etter kampen.

Kampen var 85 minutter gammel da Sørloth ble spilt gjennom i 16-meteren. Med høyrefoten hamret han ballen i nærmeste hjørne, og snuoperasjonen var komplett.

– For et tilslag fra Alexander Sørloth! utbrøt TV 2-kommentator Robin Grov.

Jon Guridi scoret først for Alavés. Antoine Griezmann utlignet et kvarter før slutt etter at Sørloth fikset straffespark. Deretter ordnet nordmannen kjempestemning ti minutter senere.

Atlético-sjef Diego Simeone lot seg rive med i feiringen og løp på seg et gult kort.

Sørloth kom til hovedstadsklubben i sommer fra Villarreal. Så langt står han med sju starter og sju innhopp etter de 14 første kampene for storlaget. Målet mot Alavés var det femte for sesongen.

Det er forskjell på Villarreal og stjernegalleriet til Atlético Madrid. Det har gitt seg utslag i spilletiden for Sørloth.

– Da jeg byttet inn Sørloth, tenkte jeg at det kunne bli mål. Vi er vant til slike bevegelser fra ham, sa Simeone, ifølge Marca.

– I går hadde vi en fin prat om hva han kan bidra med, enten det er i 5, 20 eller 90 minutter, la Simeone til.

