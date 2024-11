Kulda gir trøbbel i eliteseriekvalifiseringen – Egersunds kamp flyttet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lørdag spiller Egersund mot Kongsvinger i 2. runde i kampen om å komme til øverste nivå. Egersund har ikke undervarme, og fredag formiddag var Norges Fotballforbund på plass for å inspisere banen.

Det førte til avgjørelsen om at underlaget til nyopprykkede Egersund ikke var godt nok. Oppgjøret flyttes til Sandnes Ulfs arena.

Egersund opplyser at det er NFF som har tatt avgjørelsen. Klubben selv har gjort sitt for at det skulle bli kamp.

«Vi har saltet banen og ellers slåddet den med traktor og gummimatte hver morgen for å få bort rimen som har lagt seg om nettene. A-laget har også trent på banen hver dag og følt at den er så bra som den kan være ut fra værforholdene», skriver Egersund på sine nettsider.

Fredag morgen var det sju minusgrader i Egersund. Lørdag skal det ifølge værmeldingene bli plussgrader i forkant av kampen som spilles klokken 14.

– Min innstilling er at kampen flyttes. Banen er for hard, sa fjerdedommer Mischa Kellerhals til NRK fredag formiddag.

I fjor måtte Egersund flytte en avgjørende kvalifiseringskamp da de kjempet om opprykk til 1. divisjon.

Bryne ble i fjor tilkjent seier mot Start da sørlendingene ikke hadde skrudd på undervarmen i tide. Banen i Kristiansand var ikke god nok for spill, og Bryne gikk videre på walkover.

Kongsvinger vant sin 1.-rundekamp mot Lyn 2-1 etter ekstraomganger. Vinneren av oppgjøret mot Egersund møter Moss. Deretter venter et dobbeltmøte mot 14.-plassen i Eliteserien.