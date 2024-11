Gyökeres scoret fire nye mål – snøt Haaland for toppscorertittelen

Sveriges nye målmaskin scoret fire ganger i 6-0-nedsablingen av Aserbajdsjan og kom dermed opp i ni scoringer, to flere enn Haaland. Det gjorde han for et lag som allerede var gruppevinner i C-divisjonen og som slapp seg løs foran hjemmefansen, som det for øvrig var bare 10.120 av i landets storstue.

Gyökeres scoret i det 26., 37., 58. og 70. minutt. Nylig gjorde han hattrick også da Sporting Lisboa knuste Manchester City og Haaland 4-1 i mesterligaen.

Før avspark på den aller siste kampdagen i nasjonsligaens gruppespill toppet Haaland måljegerlista med sju mål. Han overtok ledelsen med sitt hattrick i 5-0-seieren over Kasakhstan søndag, da Norge sikret gruppeseier i B-divisjonen og opprykk til øverste nivå.

For to år siden scoret Haaland seks mål i gruppespillet og delte toppscorertittelen med serbiske Aleksandar Mitrovic. Begge turneringens mestscorende var da i samme gruppe i B-divisjonen.

I A-divisjonen var Cristiano Ronaldo mestscorende med fem mål for Portugal.

Om to år får Haaland prøve seg i A-divisjonen etter Norges opprykk. I høst scoret han tre mål mot Slovenia, tre mot Kasakhstan og ett mot Østerrike. Søndagens hattrick oppnådde han uten bruk av sin dødelige venstrefot. Han scoret to ganger med høyre og en med hodet.

Les også: Haaland-hattrick da Norge rykket opp med 5-0-seier

---

Nasjonsligaens toppscorere

A-divisjonen:

5 mål: Cristiano Ronaldo (Portugal)

B-divisjonen:

7 mål: Erling Braut Haaland (Norge)

C-divisjonen:

9 mål: Viktor Gyökeres (Sverige)

D-divisjonen:

2 mål: Liam Walker (Gibraltar), Nicola Nanni (San Marino).

---