Arteta om Ødegaard: – Han føler seg bra nå

– Han spilte veldig bra i den siste kampen vår før landslagspausen, men det hadde konsekvenser. Han hadde vært ute lenge, og ankelen reagerte på belastningen. Det var ikke ideelt, men han har trent med laget siste halvannen uke, og han føler seg bra nå, så det ser positivt ut, sa Arteta.

– Martin er en spiller som med sine lederegenskaper og sin intelligens gjør alle medspillerne bedre. Vi har savnet det.

Arteta sa at Declan Rice, Bukayo Saka, Leandro Trossard og Riccardo Calafiori alle er kampklare etter sine skader.

Spanjolen leder lørdag Arsenal for 250. gang i kampen mot Nottingham Forest, og det ser ut til at også Ødegaard kan være med.

Arteta fortalte at Ben White ble operert under landslagspausen og at han kommer til å være borte fra banen i noen måneder.

– Han har vært plaget av ulike skader, og vi måtte ta en avgjørelse, for han hadde ikke blitt bedre de siste ukene. Vi valgte operasjon, og han var enig, sa han.

– Vi må se hvor lang tid han blir ute. Jeg tror ikke det blir et halvt år, men jeg kan ikke si nøyaktig hvor lenge.

White spilte Arsenals siste kamp før landslagspausen.

