Godset med klar beskjed til kommunen: – Én av de mest utdaterte arenaene

På egne nettsider skriver Godset at de ønsker en langsiktig festekontrakt med kommunen. Det vil i så fall gi klubben juridisk rett til framtidig utvikling av stadion.

– Strømsgodset mener dette er eneste løsning for å bygge ut stadion, med tanke på kommunens anstrengte økonomiske situasjon. For oss er det helt avgjørende å få et signal fra byens politikere på hva som er mulig eller ikke mulig å få til på stadion. Konklusjonen vil naturligvis få innvirkning på klubbens langsiktige målsetting og satsingsevne, skriver klubben.

Videre legger Godset til at en oppgradering er «tvingende nødvendig» dersom ambisjonene om spill i Europa skal bli realisert.

– Gamle Gress er nedslitt og forfallen og trenger oppgradering. Hvis Drammen ønsker å ha et lag som konkurrerer i toppen av norsk fotball også 10-15-20 år fram i tid, så er det helt nødvendig at det skapes en utvikling. Marienlyst stadion har med årene blitt én av de mest utdaterte arenaene i Eliteserien, slås det fast.

To forslag

Klubben skriver at den de siste to årene har hatt en tålmodig prosess med kommunen og det politiske miljøet i Drammen knyttet til utviklingen av arenaen, men at de opplever liten framdrift.

Godsets markedssjef Rune Marthinsen frykter at tirsdagens formannskapsmøte bare vil skape flere utsettelser. Kommunedirektøren har nemlig foreslått følgende to vedtak i saken:

– Kommunedirektøren bes om å være åpen for å gå i dialog med Strømsgodset Toppfotball om utviklingen av Marienlyst stadion, og komme tilbake til problemstillingen i relevante politiske saker.

– Kommunens behov for å ivareta overordnede, langsiktige hensyn knyttet til infrastruktur, skole og helhetlig utvikling av Marienlyst-området, skal være premisser for videre dialog.

– Skal vi få fart på Drammen?

Daglig leder Magne Jordan Nilsen i Strømsgodset forteller at de ikke har noen konkrete planer akkurat nå, men at et nytt tribuneanlegg og næringsbygg er blant to av ideene.

Nilsen er klar på at prosessen krever fortgang.

– Skal vi få fart på Drammen, eller skal alt stå på vent? Nå har klubben vært i en tålmodig dialog med kommunen i over tre år, sier han til Drammens Tidende.

Nilsen legger til at de er på god fot med kommuneadministrasjonen.

