Dette er gamletrener Isnes’ råd til KFUM Oslo: – En styrke hos begge

MARIENLYST (Dagsavisen): Med Strømsgodsets seier over KFUM Oslo på søndag, gikk Jørgen Isnes forbi sin tidligere assistent Johannes Moesgaard på tabellen. Det skjer etter at Isnes og Godset selv gikk gjennom en tøff periode midt på sesongen, der laget hans gikk åtte på rad uten seier og bare vant én kamp av tolv mulige fra 2. juni til 21. september før laget igjen slo Sarpsborg hjemme.

– Vi hadde et ekstremt fokus på å tette igjen bakover da vi var inne i vår dårlige periode, da vi slapp inn altfor mange enkle mål. Nå har vi vært veldig gjerrige over en lengre periode, og har også begynt å presse mye mer agressivt. Det gjorde at Kåffa ikke fikk den tiden på ball de trives ned, og siden vi begge spiller med en femmer bak blir det vanskelig å bryte ned. Jeg synes vi har god kontroll gjennom 95 minutter, men skulle gjerne sett at vi skapte mer, forteller Jørgen Isnes til Dagsavisen.

– Hverdagen er ekstremt viktig

Strømsgodset slapp inn mål dypt inn i overtiden mot Rosenborg, men holdt nullen i de to kampene før det, og igjen mot KFUM Oslo søndag. Det tapet førte til Kåffas dårligste rekke på tre år, da Jørgen Isnes selv trengte KFUM Oslo i Obosligaen tilbake i oktober 2021 da laget tapte fire kamper på rad.

– I løpet av en sesong kommer du alltid inn i en sånn periode, og kunsten er å komme ut av den så fort som mulig. Det klarte vi i fjor med Strømsgodset, og vi kom også ut av den i år, og det er noe KFUM Oslo har klart både med og uten meg. I fjor kom de seg ut av en dårlig periode i starten av sesongen, som til slutt endte med opprykk, forteller Isnes.

Strømsgodset-trener Jørgen Isnes kunne juble for nok en seier mot gamleklubben hjemme på Marienlyst søndag kveld (Fredrik Varfjell/NTB)

Han sier at han ikke har noen tvil om at Johannes Moesgaard og Kåffa også skal klare det denne gangen, men deler likevel det han mener har vært oppskriften på at de har klart det før. Også sammen.

– Jeg tror det man gjør i hverdagen er ekstremt viktig, og da også hvilke ord man bruker på ting og at man kanskje ikke bryter seg ned etter en tung periode, men heller ser på ting som har fungert. Hva kjennetegner oss når vi har vært gode, og heller finne tilbake til de perodene og lete fram hva var det vi var gode på da vi var på vårt beste, sier Isnes og fortsetter:

– Både i mitt eget her i Strømsgodset og i KFUM Oslos trenerteam er det en styrke at man er veldig klar og tydelig i det man prøver å formidle. Det gjør at det er lettere å strippe det ned til helt enkle og presise beskjeder, som kanskje er det man må gjøre for å gå litt tilbake til «basics», med noen punkter en må treffe på i tiden som kommer, forteller Isnes.

Seier i begge Isnes-derbyene

Den gamle KFUM Oslo-treneren skryter av det han har sett av Kåffa så langt denne sesongen, og sier at det er mange nok lag som ikke har klart å komme seg ut av lignende problemer, men at han ikke har lignende bekymringer med sin gamle klubb.

– KFUM Oslo har imponert mange denne sesongen, og har sprudlet mye offensivt, som har ført til store seiere som har vært veldig morsomt å følge med på. Men de har også vært bunnsolide defensivt, og det føler jeg ikke har blitt snakket like mye om. Så jeg vil også gi skryt til den defensive strukturen som har gjort dem til et så vanskelig lag å møte for alle lagene i Eliteserien, sier Isnes.

Likevel har Godset-treneren klart å slå gamleklubben ved begge anledninger i år, og dermed gått seriende ut av begge Isnes-derbyene mot sin gamle assistent. Noe han setter pris på.

– Det er selvfølgelig veldig kjekt å vinne begge de to oppgjørene. Jeg heier på Kåffa i alle kampene av Eliteserien, med unntak av når de møter oss. Da blir følelsene lagt til side, for da dreier det seg om å sikre en tre-poenger for vår del. Når du da vinner begge kampene mot et så godt og solid Kåffa-lag som de har vært denne sesongen, tenker jeg at vi skal klappe oss på skuldra og si at det er meget bra, sier han.

Strømsgodset-trener Jørgen Isnes har gått seirende ut av begge duellene med sin tidligere assistent Johannes Moesgaard denne sesongen. (Guttorm Lende / KFUM Oslo)

Kjemper om 7. plassen

KFUM Oslo-trener Johannes Moesgaard sier at det egentlig ikke har vært så surt å gå tapende ut av begge oppgjørene mot sin gamle sjef.

– I begge kampene har Strømsgodset fortjent det, selv om det har vært to forskjellige kamper. I den første hadde vi mye ball, og de straffet oss, mens Godset her hadde mye ball og vi slapp inn et litt for enkelt mål. Strømsgodset er et lag som er utrolig gode til å forsvare seg, og som vi ikke klarte å score på. Vi var rett og slett for kjedelige, så de vinner fortjent, forteller Moesgaard til Dagsavisen.

Dermed gikk også Isnes og Strømsgodset forbi på tabellen, og ligger to poeng foran Moesgaard og Kåffa med to runder igjen.

– Nå er det to kamper igjen å spille, og vi har igjen kamper mot Tromsø og Molde, som ikke er noen sett ut skoa og dra inn tre poengs-kamper, så det skal spilles. Vi har sett at det har vært en mulighet å kapre den sjuendeplassen, og da er det jo sånn sett viktig å havne over Kåffa på tabellen. Da kan vi få samme posisjon som i fjor, etter at vi hadde en fryktelig dårlig midtperiode i år, avslutter Strømsgodset-trener Jørgen Isnes.

