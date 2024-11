Kjær vendte til seier over merittert spansk veteran – klar for kvartfinale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kjær tapte første sett i tiebreak, men imponerte med godt spill og sterke nerver på vei mot seier 6-7 (2-7), 6-4, 6-4. Han avverget 11 av 14 bruddballer og slet også etter hvert ut sin motstander med lange ballvekslinger i en kamp som varte nesten tre timer.

Også i kvartfinalen fredag får han spansk motstand, i form av 22-årige Inaki Montes-De la Torre.

33-årige Carreño-Busta er nummer 199 på ATP-rankingen, men han var på karrierebeste 10.-plass i 2017 og på 13.-plass så sent som i 2022, før en langvarig albueskade sendte ham langt nedover på listen. Han har vunnet sju ATP-titler i sin karriere, i tillegg til Davis Cup med Spania og OL-bronse i 2021.

Ellevilt

Spillerne holdt serven til 2-2, men så skaffet Carreño-Busta to bruddballer og omsatte den første i 3-2-ledelse. Kjær slo tilbake umiddelbart og utlignet etter et langt game der han lyktes med bruddball nummer to.

Så holdt begge serven igjen til 6-6, og dermed måtte første sett avgjøres i tiebreak. Der vant Carreño-Busta det første poenget i Kjærs serve og økte deretter til 3-0 på vei mot 7-2 og settseier.

Tidlig i 2. sett avverget Kjær seks bruddballer i et ellevilt game før han utlignet til 1-1 med to serveess på rad. Deretter skaffet Kjær seg en egen bruddball og brøt til 2-1-ledelse med en flott serveretur.

Brudd på brudd

Som i første sett fulgte brudd direkte på brudd. Carreño-Busta fikk en bruddball da Kjær slo ut i jakt på et vinnerslag, og nordmannen slengte racketen i grusen i frustrasjon da hans rammetreff ga motstanderen utligning til 2-2.

Kjær reiste seg etter den smellen og brøt igjen til 3-2 etter godt spill. Han ble truet i egen serve de neste to gangene, men avverget en bruddball før han gikk opp i 5-3. Så servet han hjem settet til 6-4 etter drøyt to timers spill.

I avgjørende sett brøt han umiddelbart til 1-0-ledelse. Så avverget han fire bruddballer i egen serve før Carreño-Busta utlignet til 1-1 på den femte.

På 2-2 skaffet Kjær seg to nye bruddballer og utnyttet den siste til å ta ledelsen 3-2. Det overtaket ga han ikke fra seg, og han servet hjem kampen til 6-4.

Klatrer

Kjær vant tidligere i år juniorturneringen i Wimbledon og juniorturneringen i double i Roland-Garros. Han har nå begynt å spille proffturneringer og startet klatringen på ATP-rankingen, der han i øyeblikket er på 663.-plass.

Kvartfinalemotstander Montes-De la Torre er rangert som nummer 525 i verden.

I forrige runde vant Kjær over 114.-rangerte Francesco Passaro. Den kampen endte 7-6 (7-4), 4-6, 6-0 i norsk favør.

