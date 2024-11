Rafael Nadals Davis Cup-seiersrekke brutt i avskjeden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Botic van de Zandschulp vant 6-4, 6-4 og påførte Nadal hans første Davis Cup-tap i single på 30 kamper.

Sluttspillet er den 38-årige spanske legendens siste turnering før han legger opp, og tirsdagens kamp kan derfor ha vært Nadals siste i karrieren.

Etter å ha tapt debutkampen i 2004 vant Nadal alle sine 29 neste singlekamper i Davis Cup, men han hadde ikke spilt en turneringskamp på tre og en halv måned da han stilte opp mot 80.-rangerte van de Zandschulp. Forrige gang var da han røk ut av OL.

Nadal inntok banen i den utsolgte hallen til stor jubel og holdt serven i første game. Han hang med til 3-3, men så ble han brutt.

i 2. sett ble Nadal brutt allerede i første servegame. På 4-1 til motstanderen skapte han ny spenning med et brudd, men det holdt ikke.

Seier betyr mest

Oppkjøringen til kampen har vært preget av hyllest til den spanske tennislegenden.

– Jeg er ikke her for å legge opp, men for å hjelpe laget å vinne. Det er det som betyr noe. Følelsene kommer senere, sa Nadal på en pressekonferanse.

– Det er utrolig at det kan bli Nadals siste kamp. Vi håper å gi ham en hyggelig «adios», sa Nederlands lagkaptein Paul Haarhuis.

Carlos Alcaraz møter Tallon Griekspoor i den andre singlekampen, og han spiller også double med Marcel Granollers mot Wesley Koolhof og van de Zandschulp. Spania må vinne begge kamper om Nadals karriere skal forlenges med noen dager.

Suveren seiersprosent

Nadal offentliggjorde forrige måned at han avslutter karrieren etter Davis Cup-sluttspillet. Han har spilt bare 23 kamper de to siste årene, etter å ha slitt med ulike skader på tampen av karrieren.

Nadal tapte for Jiri Novak i sin Davis Cup-debut, men var ubeseiret i 20 år siden da. Han gikk til tirsdagens kamp med den høyeste seiersprosent blant spillere med minst 15 Davis Cup-kamper.

Åtte lag spiller om Davis Cup-tittelen i Málaga. Det er kvartfinaler tirsdag, onsdag og torsdag, semifinaler fredag og lørdag, finale søndag. I hvert oppgjør er det to singlekamper og double.