Guro Reiten scoret da Chelsea slo City og inntok tabelltoppen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det tok imidlertid 75 minutter før det tok skikkelig fyr i den engelske hovedstaden lørdag. Reiten var sentral i angrepet som til slutt endte med at Mayra Ramírez satte inn 1-0 etter en strålende soloprestasjon.

Så var det Reiten sin tur til å score selv. Den norske landslagsprofilen fikk ballen på sin foretrukne venstrefot inne i sekstenmeteren, og 30-åringen la på til 2-0 med en praktfull avslutning.

Chelsea fikk muligheten til å gjøre vondt til verre for Manchester City, men det ble ingen flere scoringer på Stamford Bridge. 2-0-seieren gjør at Chelsea passerer City på tabellen.

Sist helg utnyttet Reiten en stor keepertabbe da hun scoret i Chelseas 3-0-seier mot Liverpool. Også i serierunden før tegnet den norske spilleren seg på scoringslisten.

Reiten har spilt i Chelsea siden 2019. I august 2022 forlenget 30-åringen fra Sunndalsøra kontrakten med London-klubben til 2025. For et snaut år siden skrev Reiten under på en ny avtale som inneholder en forlengelsesopsjon til sommeren 2026. Den er enn så lenge ikke aktivert.

Les også: Graham Hansen med målgivende pasning da Barcelona knuste Real Madrid