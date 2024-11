Graham Hansen med målgivende pasning da Barcelona knuste Real Madrid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Katalanerne brukte bare tre minutter på å ta ledelsen i «El Clásico». En godt slått corner fra Graham Hansen endte til slutt hos Patri Guijarro, som fikk en enkel oppgave med å sende Barcelona foran.

Snaut tjue minutter senere doblet Guijarro gjestenes ledelse med et velplassert prosjektil fra utsiden av sekstenmeteren. Like før pause ble vondt til verre for vertene da Claudia Pina Medina la på til 3-0 etter målgivende pasning fra Graham Hansen.

Helt på tampen fastsatte Alexia Putellas resultatet til 4-0. Da var Graham Hansen byttet ut.

Graham Hansen har vist fryktinngytende form så langt denne sesongen. For snart tre uker siden ble 29-åringen nummer to i den prestisjefylte Gullballen-kåringen, kun slått av lagvenninne Aitana Bonmatí.

Så sent som tirsdag tegnet Graham Hansen seg på scoringslisten i Barcelonas 7-0-seier mot østerrikske St. Pölten i mesterligaen. Et par dager tidligere gjorde 29-åringen mål i 3-0-seieren mot Atlético Madrid.

Graham Hansen er blant de fem nominerte i BBCs kåring av årets kvinnelige fotballspiller i 2024. Den prisen har Ada Hegerberg vunnet to ganger tidligere. Prisen deles ut i slutten av november.

