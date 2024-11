Zverev slo Alcaraz i ATP-sluttspillet – godt nytt for Ruud

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med Zverev-seier har Ruud nå råd til å tape mot Andrej Rublev senere fredag så lenge nordmannen vinner ett av tre sett, ifølge en oversikt tennisjournalisten Jose Morgado har delt i sosiale medier.

Zverev slo Alcaraz med settsifrene 7-6 (7-5), 6-4 og sikret seg førsteplassen i puljen. Dermed skal han møte amerikanske Taylor Fritz i lørdagens semifinale. Ruud og Rublev spiller om å møte verdensener Jannik Sinner på hans hjemmebane i Torino.

Alcaraz er med nederlaget så godt som ute av sluttspillet. Han er avhengig av at Rublev vinner i to sett samt at Ruud ikke vinner så mange game.

Spanjolen slet med sykdom i innledningen der det ble tap for Ruud. Alcaraz slo deretter Rublev, men tapte så en jevn kamp mot Zverev i siste runde.

Ruud møter Rublev 20.30 fredag kveld. Semifinalene avvikles lørdag, mens finalen er søndag.

