Haavi skrev ny kontrakt med den italienske fotballstorheten Roma

Roma kunngjør enigheten med den norske vingen på sine nettsider.

Haavi meldte overgang til Roma i 2021. Siden har hun bidratt til to ligatitler, en supercupseier og en cuptriumf.

Angriperen står med 105 kamper for klubben og har scoret 26 mål i alle turneringer. Hun ble kåret til årets spiller i Serie A i 2022/23-sesongen.

– Jeg er glad for å ha forlenget kontrakten min, fordi Roma har blitt som en ny familie for meg, sier Haavi.

– Jeg vil takke klubben og eierne for alt de gjør for kvinnefotballen og for meg. Jeg gleder meg til å oppleve flere flotte øyeblikk med fansen, legger hun til.

Haavi, som blant annet har spilt for LSK Kvinner, står med solide 103 landskamper for Norge. Hun har samtidig vært med i et fåtall tropper de siste sesongene.

I april i år var hun riktignok med i kampene mot Finland og Nederland. Før det hadde hun ikke vært med siden VM-sluttspillet i fjor sommer.

