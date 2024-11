Frankrike-sjef om vrakingen av Mbappé: – Alle kan gå gjennom en vanskelig tid

Mbappé ble overraskende ikke tatt ut i Frankrikes tropp til nasjonsligaoppgjørene mot Israel og Italia.

– Alle har rett til å gå gjennom en vanskelig tid, både med hensyn til det fysiske og det psykologiske aspektet, sier Deschamps.

Uten Mbappé måtte Frankrike nøye seg med 0-0 mot israelerne torsdag.

Deschamps understreker at Mbappé ønsker å returnere til landslaget.

– Men akkurat nå tror jeg dette er det beste for ham. Han går gjennom en periode i karrieren hvor han ikke er den lykkeligste, sier landslagssjefen.

Siden overgangen fra Paris Saint-Germain til Real Madrid i sommer har ikke Mbappé levert på topp.

Den franske kapteinen gikk også glipp av nasjonsligakampene i oktober. Da var han i rehabilitering etter en skade, men i ettertid har han vært på banen for klubblaget.

Nylig ble Mbappé i tillegg knyttet til en voldtektssak i Sverige. Spilleren har benektet enhver forbindelse til saken og kaller rapportene «fake news».

Mbappés advokat Marie-Alix Canu-Bernard sa nylig til TF1 at den franske fotballstjernen «vet at han absolutt ikke har noe å skamme seg over», og at spilleren vil gå til søksmål for ærekrenkelser.

