Østigård vil ha revansj i Ljubljana: – Gjør det vi kan for å vinne

– Sist vi spilte her, burde jeg hatt iallfall to mål, men jeg fikk kjenne på hvordan Jan Oblak kan stenge buret når han er på sitt beste. Jeg skal prøve å ta revansj fra den gang, det håper jeg på, sier han til NTB.

Norge møtte Slovenia borte i nest siste kamp også i forrige nasjonsliga, men 1-0-ledelse ble til 1-2-tap. Tre ganger fikk Østigård hodet på dødballserver i god posisjon, to ganger reddet Oblak strålende. En gang endte ballen i mål, men dommeren annullerte for armbruk.

Der og da sved ikke tapet så mye, fordi det uansett utfall ville blitt gruppefinale mot Serbia noen dager senere der vinneren ville rykke opp. Men sett i ettertid var det tapet i Slovenia som kostet Norge en omspillsplass i EM-kvalifiseringen.

Slovenia frustrerte Norge også i 0-0-kampen på Ullevaal noen måneder tidligere. I år ble det 3-0-seier til Norge i hjemmekampen, men Østigård måtte ut med skade ved pause, og hans 25 kamper lange rekke med landskamper fra start ble brutt da han ikke kunne være med mot Østerrike. Uten ham tapte Norge 1-5.

Kjipe skader

Østigård er den eneste av de fem bakerste fra start i hjemmekampen mot Slovenia som er i troppen til returkampen. De fire andre er ute med skader.

– Det er selvfølgelig kjipt at folk er skadet, men det er mange skader i fotballen. Vi må bare håndtere det. Det er en mulighet for andre som ikke har spilt så mye, å gripe muligheten og vise seg fram, sier han.

– Alle har lyst på den muligheten, og så må vi bare hjelpe dem å håndtere situasjonen så godt vi kan. Det blir annerledes, men det er en utfordring vi må takle.

Østigårds makker på stopperplass blir enten Stian Gregersen (som ikke har startet en landskamp på over fire år), Sondre Langås (som debuterte i sjette overtidsminutt hjemme mot Østerrike), debutanten Colin Rösler eller Torbjørn Heggem. Sistnevnte debuterte som sideback det siste snaue kvarteret i Østerrike-tapet.

Gregersen har åtte av kvartettens ti spilte A-landskamper.

Bak den nykomponerte forsvarsfireren står enten Egil Selvik (halvannen landskamp) eller Mathias Dyngeland (én landskamp). Troppens tredje keeper Viljar Myhra venter fortsatt på debuten.

Stjernetrøbbel

Mens det blir store endringer for Norge, kan Slovenias landslagssjef Matjaz Kek konstatere at hans tropp er bedre stilt enn på forrige samling. I hver ende av banen er lagets to store stjerner Jan Oblak (keeper i Atlético Madrid) og Benjamin Sesko (spiss i RB Leipzig).

– Sesko er en meget god spiss, og Oblak en veldig god keeper. Vi håndterte dem på hjemmebane, og vi skal gjøre så godt vi kan borte også. Vi må være forberedt på at Slovenia kommer til å endre litt fra det de gjorde på Ullevaal, men vi skal gjøre det vi kan for å vinne, sier Østigård.

Ikke bare må forsvaret passe godt på Sesko, Oblak har også vist at han kan være et farlig angrepsvåpen. Han storspilte i målet da Atlético Madrid ble overkjørt av Paris Saint-Germain i mesterligaen nylig, og på overtid satte han med et presist 50-meterskast i gang kontringen som ga borteseier.

– Alle vet at han er en av de beste keeperne, men vi har den beste spissen, så vi skal nok greie å gi ham noen problemer, sier Østigård.

