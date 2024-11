Mannen bak Leicester-mirakelet ansatt som ny trener i Roma

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Roma melder om ansettelsen på sine nettsider søndag.

Roma røk søndag 2–3 for Bologna i ligaen. Det var nok til å koste treneren Ivan Juric jobben.

Hovedstadsklubben ligger på tolvteplass på tabellen. Det er langt unna der den ønsker å være.

Kun én seier på de seks siste kampene er fasiten.

Nå kommer Claudio Ranieri inn. Han blir klubbens tredje trener på svært kort tid. Så sent som i september ble klubblegenden Daniele De Rossi sparket og erstattet av Juric.

De Rossi måtte gi seg bare fire kamper ut i sesongen. Han avløste på sin side José Mourinho, som fikk sparken i januar.

Etter sparkingen av Juric nylig ble Roberto Mancini, som tidligere var landslagssjef for Italia, pekt på som favoritt til å ta over Roma-jobben. I stedet endte valget på Ranieri.

Trenerveteranen har trent hovedstadsklubben to ganger tidligere, i tillegg til at han spilte for Roma som aktiv.

73-åringen er kanskje mest kjent for å ha ledet Leicester til en sjokkerende sterk Premier League-tittel i 2015-16-sesongen. Da ble Ranieri hyllet av en hel fotballverden.

I mai i år takket han for seg som trener i Cagliari. Da var beskjeden om at han hadde hatt sin siste trenerjobb. Det viste seg ikke å stemme.

Ola Solbakken er fortsatt Roma-spiller, men har vært utlånt til en rekke klubber de siste sesongene. Nå er han i Empoli.