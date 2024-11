Solbakken: – I dag var det slapt, altså

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Da Nettavisen innledet seansen ved å spørre om den opphetede ordvekslingen med VGs journalist tirsdag, og ulike kommentatorers vurdering av Solbakkens oppførsel, snakket landslagssjefen i flere minutter.

– Jeg har ikke reflektert så mye over det. Da jeg gikk ut av rommet, var jeg ferdig med det. Jeg har vært opptatt av fotball. Jeg fikk sagt det jeg ville, og Mats (Arntzen) det han ville. Jeg svarer på det dere spør om også neste gang, sa han.

– Jeg er her for å representere mitt lag, eventuelt forsvare det, eventuelt kritisere og, hvis det er nødvendig. Jeg er kunne helt sikkert ha sagt det en tone lavere, men også en tone høyere. Det bruker jeg ikke tid på. Dere må leve med meg, for sånn er jeg, fortsatte han.

Andre tanker

– Jeg angrer ikke, men går ikke rundt og roser meg heller. Dette er ikke det viktigste eller mest absurde som har skjedd i mitt liv. Da jeg gikk ut derfra (Colosseum på Ullevaal) i går, var jeg allerede inne i andre tanker.

Han sa at forholdet hans til mediene ikke er endret de siste dagene.

– Jeg er meg selv, engasjert leder for en gruppe. Dere representerer deres medier og skal gjøre jobben deres så godt dere kan, og så gjør jeg jobben min så godt jeg kan.

Fotballforbundet har ved generalsekretær Karl-Petter Løken gitt Solbakken sin støtte etter de siste dagenes ordvekslinger på mediemøter.

– Vi er glade for å ha en landslagssjef som byr på seg selv og skaper engasjement rundt landslaget. Derfor lever vi godt med at det blir litt temperatur innimellom. Det gjør Ståle og pressen også, sa Løken til NRK.

Solbakken-finte

Pressekonferansen i Ljubljana ble avsluttet med en sedvanlig dose Solbakken-humor, da han først fintet at han hadde en ny tirade på lager, før han på vei ut kommenterte:

– I dag var det slapt, altså.

Norge bør slå Slovenia torsdag og Kasakhstan i Oslo tre dager senere om Solbakkens lag skal ha en mulighet til å bli puljevinner i nasjonsligaen.

