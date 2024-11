Ny video i etterforskningen av PL-dommer Coote

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sky Sports og flere andre medier har fått bekreftet avgjørelsen fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa). En talsperson sier at Coote er suspendert på ubestemt tid.

Nyheten kom etter at en ny video ble publisert av tabloidavisen The Sun. Den skal angivelig vise Coote sniffe et hvitt pulver mens sommerens EM-sluttspill pågikk.

Klippet er ikke blitt verifisert. Dommerforeningen PGMOL opplyser til Sky Sports at de er blitt gjort oppmerksom på den nye videoen.

– Vi er klar over anklagene og tar dem på alvor. David Coote forblir suspendert i påvente av en full etterforskning, sier en talsperson.

Tidligere i uken begynte det å sirkulere en video som skal vise Coote komme med nedsettende merkelapper om tidligere Liverpool-manager Jürgen Klopp og Merseyside-klubben.

Uttalelsene skal være relatert til hendelser i en kamp mellom Liverpool og Burnley for flere år siden. Etterpå kritiserte Klopp dommer Coote for å ha tatt det han anså som svake avgjørelser.

Heller ikke denne videoen er foreløpig blitt verifisert.

Les også: Premier League-dommer suspendert – skal ha fornærmet Klopp