Solbakkens menn trøbler med spilletiden

Nasjonsligaen blir avgjort med kampene mot Slovenia og Kasakhstan. Norge er avhengig av seier i begge for å vinne gruppen, samtidig som Østerrike må avgi poeng.

I de kommende to kampene må Ståle Solbakken stille med et helt annet lag enn i de to foregående kampene mot Slovenia og Østerrike i oktober.

– Vi må lage noen andre konstellasjoner og få det til å fungere fort. Vi har én trening, og det er tirsdag. Da kan vi heller ikke kjøre fullt tempo, siden spillerne kommer mandag. Så det må sitte fort, sa Solbakken til NTB sist uke.

Kristoffer Ajer (Brentford) er uaktuell, og det samme er Andreas Hanche-Olsen (Mainz). Begge spilte i 1-5-tapet for Østerrike i sist.

Blant de uttatte forsvarsspillerne i troppen var det bare Torbjørn Heggem (West Bromwich), Sondre Langås (Viking) og Colin Rösler (Malmö) som spilte hele kampen for sine klubber sist helg. Nevnte Heggem fikk sin første landskamp for Norge med 12 minutter som innbytter mot Østerrike. Rösler har ennå til gode å debutere for Norge på øverste nivå.

Leo Skiri Østigård har stort sett spilte fra start under Solbakken, men romsdalingen ble sittende på benken gjennom hele kampen da Rennes tapte 0-2 for Toulouse.

På plussiden kommer Dortmunds Julian Ryerson som var tilbake etter skade og spilte 74 minutter før han ble byttet ut.

I tillegg må landslagssjef Solbakken inn med ny keeper i skadefraværet til Ørjan Nyland. Sevillas sisteskanse har vært fast innslag på Norges A-landslag i lang tid.

Slik var spilletiden blant forsvarsspillerne som er tatt ut i troppen til kampene mot Slovenia og Kasakhstan:

Torbjørn Heggem (West Bromwich) – spilte hele kampen i 2-1-seieren borte over Hull.

Stian Gregersen (Atlanta United) – spilte 30 minutter som innbytter i 3-2-seieren mot Inter Miami.

Sondre Langås (Viking) – spilte hele kampen i 1-0-seieren borte over Kristiansund.

Marcus Holmgren Pedersen (Torino) – spilte 75 minutter i 0-2-tapet for Juventus.

Julian Ryerson (Borussia Dortmund) – spilte 74 minutter fra start i 1-3-tapet for Mainz.

Colin Rösler (Malmö) – spilte hele kampen da Brommapojkarna ble slått 2-1.

David Møller Wolfe (Alkmaar) – ble byttet inn til 2. omgang i 1-2-tapet for Willem II.

Leo Skiri Østigård (Rennes) – Ubenyttet reserve i 0-2-tapet for Toulouse.

Warren Kamanzi (Toulouse) – byttet inn det 69. minutt i 2-0-seieren over Rennes.

